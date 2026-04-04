Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 6 – 12 Nisan Konser Takvimi

Didomido: 7 Nisan Salı saat 22.00’de IF Performance Hall Ankara sahnesinde, dijital dünyada hit olan şarkıları ve enerjik performansıyla haftanın açılışını yapıyor.
Geoff Tate's Operation: Mindcrime: 7 Nisan Salı saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, rock dünyasının efsane vokaliyle progresif metalin sınırlarını zorlayan unutulmaz bir performansa imza atıyor.
TNK (Lansman Konseri): 8 Nisan Çarşamba saat 20.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, yeni şarkılarını ilk kez canlı seslendireceği özel lansman gecesinde hayranlarıyla buluşuyor.
Farid Farjad Eserleri Konseri: 8 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi - Ömer Seyfettin Salonu'nda, kemanın büyücüsü Farjad’ın ölümsüz eserlerini usta yorumcuların eşliğinde dinleyiciye sunuyor.
Ceylan Ertem - Biriktirdiklerim: 8 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde, kariyeri boyunca biriktirdiği en özel şarkıları kendine has buğulu yorumuyla seslendiriyor.
Encam & Potkal Konseri: 8 Nisan Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde, alternatif müziğin özgün tınılarını Başkentli müzikseverlerle buluşturuyor.
İsmail Tunçbilek & Orhan Kemal: 8 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Ankara sahnesinde, bağlamanın ve vokalin usta isimleriyle müziğin derinliklerine uzanan bir gece vadediyor.
Atalay Altınışık: 8 Nisan Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde, sevilen şarkıların akustik düzenlemeleriyle sakin ve samimi bir dinleti sunuyor.
Poizi: 8 Nisan Çarşamba saat 23.00’de Three Ankara sahnesinde, modern pop ve elektronik tınıları harmanladığı performansıyla geceye ritim katıyor.
Batuhan Kordel: 9 Nisan Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde, romantik ve melankolik şarkılarıyla Başkentli gençleri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.
Touché: 9 Nisan Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da, popüler şarkıların enerjik cover’larıyla eğlence dolu bir akşam yaşatıyor.
Fikri Karayel: 9 Nisan Perşembe saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde, 'Yol' gibi dillerden düşmeyen hitlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan söylüyor.
Nova Norda: 9 Nisan Perşembe saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, bitmek bilmeyen enerjisi ve rengarenk sahne şovuyla elektro-pop rüzgarları estiriyor.
Ferhat Göçer (Aldırma Gönül): 10 Nisan Cuma saat 20.00’de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde, “Aldırma Gönül” Türkiye turnesi kapsamında sevenleri ile buluşuyor.
LUMERA - Mum Işığında DIMITRIS ISARIS: 10 Nisan Cuma saat 20.00’de Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu'nda, müziği yalnızca bir konser değil, derin ve sürükleyici bir deneyim haline getiriyor.
Sertaç Aktan ile Koltuk Günlükleri: 10 Nisan Cuma saat 20.00’da Greyshake and Grey sahne Comedy Club sahnesinde, müzik ve hikaye anlatıcılığını birleştiren interaktif bir konser deneyimi sunuyor.
Üniversite Öğrencileri Partisi: 10 Nisan Cuma saat 20.30’da IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde, Ankara’nın öğrenci ruhuna uygun, yüksek enerjili bir gece vadediyor.
Kadınlar Matinesi (Girls Night): 10 Nisan Cuma saat 20.30’da Altı Üstü Bar'da, dans ve müziğin eksik olmadığı özel bir eğlence programı sunuyor.
Sufle: 10 Nisan Cuma saat 21.00'de Kulüp Müjgan sahnesinde, sevenleri ile buluşuyor.
Mümkün Mertebe: 10 Nisan Cuma saat 21.21’de Haymatlos Mekan'da, özgün besteleriyle yerli alternatif sahnenin en taze seslerini dinleyiciyle paylaşıyor.
Sameway: 10 Nisan Cuma saat 21.30’da Sheraton Ankara, The Clubhouse Jazz Bar'da, yüksek tempolu modern rock performansıyla sahne alıyor.
Ayna: 10 Nisan Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde, 90’lardan bugüne efsaneleşmiş rock şarkılarıyla nostalji fırtınası koparıyor.
Yaşar: 10 Nisan Cuma saat 22.15’de Jolly Joker Ankara sahnesinde, Akdeniz popunun romantik sesi olarak en sevilen aşk şarkılarını seslendiriyor.
Metal Party (Eric b2b): 11 Nisan Cumartesi saat 18.00’de Route Ankara Sahnesi'nde, Wacken promotörü Eric eşliğinde metal müzik tutkunlarını sert ritimlerle buluşturuyor.
The Radicant - Selected Anathema Songs with Lee Douglas: 11 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Tosca Play sahnesinde, Anathema'nın efsane vokaliyle melankolik bir rock gecesi yaşatıyor.
Ebru Yaşar: 11 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Günay Restaurant Ankara sahnesinde, güçlü sesi ve hit şarkılarıyla görkemli bir konsere imza atıyor.
Berkay: 11 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara sahnesinde, popüler repertuvarı ve enerjik sahnesiyle eğlenceyi sabahın ilk ışıklarına taşıyor.
Bege: 11 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde, yeni nesil soundları ve popüler parçalarıyla gençleri coşturmaya geliyor.
Şeyma Ayaz ile Türkçe Pop Partisi: 11 Nisan Cumartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde, en güncel pop hitleriyle kesintisiz bir dans gecesi sunuyor.
Kana Kana: 11 Nisan Cumartesi saat 21.21’de Haymatlos Mekan'da, karanlık ve psikedelik tınılarıyla haftaya farklı bir atmosferde nokta koyuyor.
Novembre: 11 Nisan Cumartesi saat 21.30’da Kulüp Müjgan sahnesinde, doom/metal müziğin derin ve melankolik dünyasını Başkent’e taşıyor.
Gaye Su Akyol: 11 Nisan Cumartesi saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, psikedelik rock ve Anadolu ezgilerini birleştiren benzersiz tarzıyla sahne alıyor.
Nova Band & Mayıs Araf Bend: 12 Nisan Pazar saat 19.00’da Haymatlos Mekan sahnesinde, alternatif rock gruplarının bir araya geldiği enerjik bir gece sunuyor.
Melike Şahin: 12 Nisan Pazar saat 20.00’de Congresium Ankara sahnesinde, buğulu sesi ve derin hikayeleri olan şarkılarıyla haftayı muhteşem bir finalle kapatıyor.
Sezer Sarıgöz: 12 Nisan Pazar saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde, duygusal pop şarkılarıyla sevenlerine huzurlu bir veda gecesi yaşatıyor.
Başka: 12 Nisan Pazar saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da, popüler şarkıların özgün yorumlarıyla keyifli bir akşam vadediyor.
Kavak: 12 Nisan Pazar saat 22.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde, akustik ve indie ezgilerin ön planda olduğu sakin bir dinleti sunuyor.
Kultur Shock: 12 Nisan Pazar saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, Balkan-punk enerjisiyle haftayı yüksek tempoda bitiriyor.
