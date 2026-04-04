Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 6 – 12 Nisan Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 16:34

Nisan ayının enerjisi ve müziğin büyüleyici ritmiyle birleşmeye ne dersiniz? Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'deki konserlerle bu haftaya dinamik bir başlangıç yapıyoruz. Neredeyse her şehirde pop, rock, caz ve rap müziğin önde gelen isimlerinin sahne alacağı konserlerle dolup taşıyor. Ayrıca, bu hafta halk müziğinden klasik müziğe kadar geniş bir müzik yelpazesinde düzenlenecek konserler ve yerli-yabancı sanatçıların etkileyici performansları da sizi bekliyor. Bu müzik ziyafeti için 6 – 12 Nisan tarihleri arasında şehirlerin en gözde mekanlarını ziyaret edebilirsiniz.

Peki, Ankara'da bu hafta hangi konserler var? 6 – 12 Nisan'da İzmir'de hangi etkinlikler düzenleniyor? Bursa'da bu hafta eğlenmek için nereye gidilir? Canlı müzik dinlemek için nereye gidilir? Bu akşam nerede konser var? 

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu, bilet fiyatları ve rezervasyonlar için bilet satış platformlarına başvurmanızı öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değildir, sadece müzikseverlere yönelik bilgilendirme ve öneriler sunmayı hedeflemektedir.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Didomido: 7 Nisan Salı saat 22.00’de IF Performance Hall Ankara sahnesinde, dijital dünyada hit olan şarkıları ve enerjik performansıyla haftanın açılışını yapıyor.

  • Geoff Tate's Operation: Mindcrime: 7 Nisan Salı saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, rock dünyasının efsane vokaliyle progresif metalin sınırlarını zorlayan unutulmaz bir performansa imza atıyor.

  • TNK (Lansman Konseri): 8 Nisan Çarşamba saat 20.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, yeni şarkılarını ilk kez canlı seslendireceği özel lansman gecesinde hayranlarıyla buluşuyor.

  • Farid Farjad Eserleri Konseri: 8 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi - Ömer Seyfettin Salonu'nda, kemanın büyücüsü Farjad’ın ölümsüz eserlerini usta yorumcuların eşliğinde dinleyiciye sunuyor.

  • Ceylan Ertem - Biriktirdiklerim: 8 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde, kariyeri boyunca biriktirdiği en özel şarkıları kendine has buğulu yorumuyla seslendiriyor.

  • Encam & Potkal Konseri: 8 Nisan Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde, alternatif müziğin özgün tınılarını Başkentli müzikseverlerle buluşturuyor.

  • İsmail Tunçbilek & Orhan Kemal: 8 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Ankara sahnesinde, bağlamanın ve vokalin usta isimleriyle müziğin derinliklerine uzanan bir gece vadediyor.

  • Atalay Altınışık: 8 Nisan Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde, sevilen şarkıların akustik düzenlemeleriyle sakin ve samimi bir dinleti sunuyor.

  • Poizi: 8 Nisan Çarşamba saat 23.00’de Three Ankara sahnesinde, modern pop ve elektronik tınıları harmanladığı performansıyla geceye ritim katıyor.

  • Batuhan Kordel: 9 Nisan Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde, romantik ve melankolik şarkılarıyla Başkentli gençleri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Touché: 9 Nisan Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da, popüler şarkıların enerjik cover’larıyla eğlence dolu bir akşam yaşatıyor.

  • Fikri Karayel: 9 Nisan Perşembe saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde, 'Yol' gibi dillerden düşmeyen hitlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan söylüyor.

  • Nova Norda: 9 Nisan Perşembe saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, bitmek bilmeyen enerjisi ve rengarenk sahne şovuyla elektro-pop rüzgarları estiriyor.

  • Ferhat Göçer (Aldırma Gönül): 10 Nisan Cuma saat 20.00’de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde, “Aldırma Gönül”  Türkiye turnesi kapsamında sevenleri ile buluşuyor. 

  • LUMERA - Mum Işığında DIMITRIS ISARIS: 10 Nisan Cuma saat 20.00’de Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu'nda, müziği yalnızca bir konser değil, derin ve sürükleyici bir deneyim haline getiriyor.

  • Sertaç Aktan ile Koltuk Günlükleri: 10 Nisan Cuma saat 20.00’da Greyshake and Grey sahne Comedy Club sahnesinde, müzik ve hikaye anlatıcılığını birleştiren interaktif bir konser deneyimi sunuyor.

  • Üniversite Öğrencileri Partisi: 10 Nisan Cuma saat 20.30’da IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde, Ankara’nın öğrenci ruhuna uygun, yüksek enerjili bir gece vadediyor.

  • Kadınlar Matinesi (Girls Night): 10 Nisan Cuma saat 20.30’da Altı Üstü Bar'da, dans ve müziğin eksik olmadığı özel bir eğlence programı sunuyor.

  • Sufle: 10 Nisan Cuma saat 21.00'de Kulüp Müjgan sahnesinde, sevenleri ile buluşuyor.

  • Mümkün Mertebe: 10 Nisan Cuma saat 21.21’de Haymatlos Mekan'da, özgün besteleriyle yerli alternatif sahnenin en taze seslerini dinleyiciyle paylaşıyor.

  • Sameway: 10 Nisan Cuma saat 21.30’da Sheraton Ankara, The Clubhouse Jazz Bar'da, yüksek tempolu modern rock performansıyla sahne alıyor. 

  • Ayna: 10 Nisan Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde, 90’lardan bugüne efsaneleşmiş rock şarkılarıyla nostalji fırtınası koparıyor.

  • Yaşar: 10 Nisan Cuma saat 22.15’de Jolly Joker Ankara sahnesinde, Akdeniz popunun romantik sesi olarak en sevilen aşk şarkılarını seslendiriyor.

  • Metal Party (Eric b2b): 11 Nisan Cumartesi saat 18.00’de Route Ankara Sahnesi'nde, Wacken promotörü Eric eşliğinde metal müzik tutkunlarını sert ritimlerle buluşturuyor.

  • The Radicant - Selected Anathema Songs with Lee Douglas: 11 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Tosca Play sahnesinde, Anathema'nın efsane vokaliyle melankolik bir rock gecesi yaşatıyor.

  • Ebru Yaşar: 11 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Günay Restaurant Ankara sahnesinde, güçlü sesi ve hit şarkılarıyla görkemli bir konsere imza atıyor.

  • Berkay: 11 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara sahnesinde, popüler repertuvarı ve enerjik sahnesiyle eğlenceyi sabahın ilk ışıklarına taşıyor.

  • Bege: 11 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde, yeni nesil soundları ve popüler parçalarıyla gençleri coşturmaya geliyor.

  • Şeyma Ayaz ile Türkçe Pop Partisi: 11 Nisan Cumartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde, en güncel pop hitleriyle kesintisiz bir dans gecesi sunuyor.

  • Kana Kana: 11 Nisan Cumartesi saat 21.21’de Haymatlos Mekan'da, karanlık ve psikedelik tınılarıyla haftaya farklı bir atmosferde nokta koyuyor.

  • Novembre: 11 Nisan Cumartesi saat 21.30’da Kulüp Müjgan sahnesinde, doom/metal müziğin derin ve melankolik dünyasını Başkent’e taşıyor.

  • Gaye Su Akyol: 11 Nisan Cumartesi saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, psikedelik rock ve Anadolu ezgilerini birleştiren benzersiz tarzıyla sahne alıyor.

  • Nova Band & Mayıs Araf Bend: 12 Nisan Pazar saat 19.00’da Haymatlos Mekan sahnesinde, alternatif rock gruplarının bir araya geldiği enerjik bir gece sunuyor.

  • Melike Şahin: 12 Nisan Pazar saat 20.00’de Congresium Ankara sahnesinde, buğulu sesi ve derin hikayeleri olan şarkılarıyla haftayı muhteşem bir finalle kapatıyor.

  • Sezer Sarıgöz: 12 Nisan Pazar saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde, duygusal pop şarkılarıyla sevenlerine huzurlu bir veda gecesi yaşatıyor.

  • Başka: 12 Nisan Pazar saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da, popüler şarkıların özgün yorumlarıyla keyifli bir akşam vadediyor.

  • Kavak: 12 Nisan Pazar saat 22.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde, akustik ve indie ezgilerin ön planda olduğu sakin bir dinleti sunuyor.

  • Kultur Shock: 12 Nisan Pazar saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, Balkan-punk enerjisiyle haftayı yüksek tempoda bitiriyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Engin: 7 Nisan Salı saat 21.00’de Ooze Venue sahnesinde, Anadolu müziğini modern indie-pop dokunuşlarıyla birleştiren özgün tarzını İzmirli müzikseverlerle paylaşıyor.

  • Sınırsız Sushi Night: 8 Nisan Çarşamba saat 19.00’da PALLY bünyesinde, müzik eşliğinde Uzak Doğu lezzetlerinin tadına doyacağınız özel bir gastronomi akşamı sunuyor.

  • Suare Caz - Fransız Caz Gecesi: 8 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Bademler Sanat Köyü sahnesinde, Paris sokaklarının romantik caz tınılarını İzmir’in kalbine taşıyor.

  • Saf Akustik Canlı Performans: 8 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Gili Ege Perla sahnesinde, popüler şarkıların en yalın ve samimi akustik yorumlarını dinleyicilere ulaştırıyor.

  • Kadınlar Matinesi (Girls Night): 8 Nisan Çarşamba saat 20.30’da Che Alsancak sahnesinde, kadınlara özel bol eğlenceli ve dans dolu bir gündüz programı vadediyor.

  • Yedinci Ev: 8 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Hayal Kahvesi İzmir sahnesinde, alternatif rock dünyasının sevilen duygusal şarkılarını İzmirliler için seslendiriyor.

  • Bunu Giyecek Yerim Yok: 8 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Köşk Alsancak sahnesinde, moda ve müzik üzerine kurulu interaktif ve eğlenceli bir gösteri sunuyor.

  • Ezgi Aktan: 8 Nisan Çarşamba saat 21.30’da 6:45 KK Bornova sahnesinde, buğulu sesi ve derin hikayeleri olan şarkılarıyla sakin bir gece yaşatıyor.

  • Emil Vergo: 8 Nisan Çarşamba saat 22.00’de SoldOut Performance Hall sahnesinde, piyano başında cazın ve pop klasiklerinin en zarif hallerini yorumluyor.

  • Chopstick Night: 9 Nisan Perşembe saat 19.30’da Gili Ege Perla sahnesinde, Uzak Doğu mutfağı ve müziği birleştiren konsept bir akşam sunuyor.

  • 45’lik Plak Şarkıları - Teyfik Rodos & Nil Burak: 9 Nisan Perşembe saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sahnesinde, Türk popunun efsane ismi Nil Burak’ın konukluğuyla nostalji rüzgarı estiriyor.

  • Geoff Tate’s Operation: Mindcrime (%100 Metal): 9 Nisan Perşembe saat 21.30'da SoldOut Performance Hall sahnesinde, efsanevi vokaliyle progresif metalin tarihini sahneye taşıyor.

  • Oda Konseri - Mustafa Boztuy ile Dünya Müziği: 10 Nisan Cuma saat 20.00’de Bademler Sanat Köyü sahnesinde, perküsyonun ritmiyle dünya müziklerinden mistik bir seçki paylaşıyor.

  • Çelik (%100 Akustik): 10 Nisan Cuma saat 21.00’de SoldOut Performance Hall sahnesinde, 90’lardan bugüne hit olan şarkılarını akustik bir formda hayranlarıyla buluşturuyor.

  • Bailatin Party: 10 Nisan Cuma saat 23.00’de Kalt Izmir sahnesinde, Latin ritimlerinin ve modern dans hitlerinin harmanlandığı yüksek tempolu bir gece vadediyor.

  • Batu Mutlugil Blues Night: 10 Nisan Cuma saat 21.00’de Cinatı Bar (Alsancak) sahnesinde, gitarın usta ismiyle blues müziğin derinliklerine bir yolculuk sunuyor.

  • Uğur Güneş Trio: 10 Nisan Cuma saat 21.00’de Monk Community caz sahnesinde, piyano merkezli modern cazın en taze performanslarından birini sergiliyor.

  • Cihan Mürtezaoğlu Akustik Duo: 10 Nisan Cuma saat 21.45’de Skaff PSM Alsancak sahnesinde, özgün bestelerini akustik bir düzenlemeyle daha samimi bir dille seslendiriyor.

  • Wegh: 10 Nisan Cuma saat 22.00’de Ooze Venue sahnesinde, yeni nesil rap ve drill tınılarıyla geceyi zirveye taşıyor.

  • 90’lar Kafası Nihat Sırdar: 10 Nisan Cuma saat 22.00’de İstinyeArt %100 Performans Arena sahnesinde, 90’ların en sevilen şarkılarıyla büyük bir açık hava partisi vadediyor.

  • Kahraman Deniz: 10 Nisan Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi İzmir sahnesinde, melankolik pop tınıları ve etkileyici vokaliyle hayranlarıyla buluşuyor.

  • Varied Presents: Vera: 10 Nisan Cuma saat 22.30'da Kalt Izmir sahnesinde, elektronik müziğin hipnotik ve dans odaklı ritimlerini İzmirli dans severlere sunuyor.

  • Müzede Bir Gece - Fasıl: 11 Nisan Cumartesi saat 19.00’da Bademler Sanat Köyü'nde, tarihi atmosferde geleneksel fasıl müziğiyle unutulmaz bir akşam yaşatıyor.

  • Peradi Ensemble: 11 Nisan Cumartesi saat 20.30’da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde, çok sesli vokal müziğinin en seçkin örneklerini sunuyor.

  • Rattlesnake: 11 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Rene Lokal sahnesinde, hard rock ve klasik rock hitleriyle sahneyi ateşe vermeye geliyor.

  • MegaGece İzmir: 11 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Cliff Venue sahnesinde, güncel hitler ve dev prodüksiyonla İzmir’in en büyük parti deneyimlerinden birini sunuyor.

  • Perdenin Ardındakiler: 11 Nisan Cumartesi saat 21.30’da İzmir Arena sahnesinde, hüzünlü ve derin alternatif pop şarkılarıyla sahnede devleşiyor.

  • Ozbi - Live Tour 2026: 11 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi İzmir sahnesinde, rap ve halk müziği elementlerini harmanladığı özgün şovuyla sahne alıyor.

  • Serkan Kaya: 11 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Yeni Cabaret İzmir sahnesinde, arabesk müziğin modern kralı olarak haftayı görkemli hitleriyle kapatıyor.

  • Ogün Sanlısoy: 11 Nisan Cumartesi saat 22.30’da Skaff PSM Alsancak sahnesinde, Türk rock müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak haftaya enerjik bir veda ediyor.

  • Şanışer & Sokrat ST: 11 Nisan Cumartesi saat 23.00’de Ooze Venue sahnesinde, lirik derinliği yüksek rap performanslarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Efecan Yeşugay & Mustafa Doğan: 11 Nisan Cumartesi saat 23.00’de SALON sahnesinde, popüler cover parçalarla keyifli bir hafta sonu finali sunuyor.

  • Stickjam Sticker Bazaar & Music: 12 Nisan Pazar saat 18.00’de Monk Community sahnesinde sanat, müzik ve sticker kültürünün iç içe geçtiği alternatif bir festival deneyimi yaşatıyor.

  • Mustafa Bazidi: 12 Nisan Pazar saat 20.00’de İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, etnik ve klasik tınıları harmanlayan bir keman resitali sunuyor.

  • Candle and Echoes: 12 Nisan Pazar saat 20.15’de Aziz Vukolos Kilisesi sahnesinde, mum ışığı altında yankılanan huzurlu melodilerle haftayı sakinleştiriyor.

  • Fikri Karayel: 12 Nisan Pazar saat 21.00’de SoldOut Performance Hall sahnesinde, dillerden düşmeyen romantik şarkılarını bir kez daha İzmirliler için söylüyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Fikri Karayel: 7 Nisan Salı saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde, dillerden düşmeyen hitlerini Bursalı hayranlarıyla hep bir ağızdan söylüyor.

  • Tuana: 8 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde, yeni nesil pop ve alternatif tınıları harmanladığı performansıyla sahne alıyor.

  • Bu Kabile Karaoke Party: 9 Nisan Perşembe saat 20.30’da Bu Kabile sahnesinde, sahne sırasının size geldiği eğlence dolu ve interaktif bir gece vadediyor.

  • Göksel İpekçi: 9 Nisan Perşembe saat 21.30’da Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde, popüler şarkıların enerjik yorumlarıyla geceye renk katıyor.

  • Necati ve Saykolar: 9 Nisan Perşembe saat 21.30’da Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde, kendilerine has tarzları ve eğlenceli sahne performanslarıyla rock ve pop hitlerini yeniden yorumluyor.

  • Mustafa Keser: 10 Nisan Cuma saat 20.30’da Merinos AKKM Osmangazi Salonu sahnesinde, klasikleşmiş şarkıları ve unutulmaz sohbetiyle Bursalılara geleneksel bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • DJ Ali Taş ile 90'lar-2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 10 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Bursa sahnesinde, nostalji rüzgarları eşliğinde kesintisiz bir dans gecesi vadediyor.

  • Emir Can İğrek: 10 Nisan Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde, 'Ali Cabbar' ve 'Can Dostum' gibi hitleriyle modern popun en sevilen hikayelerini Bursalılarla paylaşıyor.

  • İlyas Yalçıntaş: 10 Nisan Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde, buğulu sesi ve romantik şarkılarıyla duygu dolu bir akşam yaşatıyor.

  • Soner Arıca: 11 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Bursa sahnesinde, 90’lardan bugüne eskimeyen hitleri ve bitmeyen sahne enerjisiyle hayranlarıyla buluşuyor.

  • Birsen Tezer: 11 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde, duru sesi ve caz tınılarıyla harmanlanmış özgün besteleriyle huzurlu bir konser veriyor.

  • Kulüp Retro: 11 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde, geçmişin en sevilen şarkılarıyla hazırlanan konseptiyle nostalji tutkunlarını ağırlıyor.

  • Sansar Salvo: 12 Nisan Pazar saat 19.00’da Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde, Türkçe Rap dünyasının köklü isimlerinden biri olarak yüksek enerjili bir performans sergiliyor.

  • Harman Türkçe Rap Gecesi: 12 Nisan Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde, rap müziğin farklı seslerini bir araya getiren dinamik bir geceyle haftayı kapatıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Afara - Bir Arabesk Müzikali: 7 Nisan Salı saat 20.30’da Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, Uğur Aslan’ın anlatımı ve güçlü sesiyle arabesk müziğin en hüzünlü hikayelerini bir müzikal tadında sunuyor.

  • Abdal (Haluk Tolga İlhan): 8 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Anadolu turnesi kapsamında en sevilen halk türkülerini kendine has vokal tarzıyla seslendiriyor.

  • Kahraman Deniz: 8 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde, melankolik pop tınıları ve derin şarkı sözleriyle hayranlarına duygu dolu bir gece vadediyor.

  • Selen Gülün: 8 Nisan Çarşamba saat 22.00’de İzole sahnesinde, cazın en zarif piyanist ve vokallerinden biri olarak Eskişehirlilere huzurlu bir akşam yaşatıyor.

  • Ceylan Ertem - Biriktirdiklerim: 9 Nisan Perşembe saat 21.00’de Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde, kariyeri boyunca biriktirdiği en özel şarkıları kendi özgün yorumuyla hayranlarıyla paylaşıyor.

  • Deniz Tekin: 9 Nisan Perşembe saat 21.00’de İzole sahnesinde, duru sesi ve akustik performansıyla Eskişehirli gençleri büyülemeye hazırlanıyor.

  • Diskodayız: 9 Nisan Perşembe saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde, disco ve funk ritimleriyle dolu kesintisiz bir dans gecesi sunuyor.

  • Ofest Eskişehir 2026: 10 Nisan Cuma saat 15.00’de Milyon Performance Hall Eskişehir sahnesinde, birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşen dev festival kapsamında kapılarını açarak müzik dolu bir hafta sonu başlatıyor.

  • 2000’ler Türkçe Rock Gecesi (Direc-t, Dört x Dört, Umut Kaya): 10 Nisan Cuma saat 21.00’de Eskişehir F Stop Salon'da, rock müziğin altın çağının efsane gruplarını aynı sahnede buluşturuyor.

  • Paptircem: 10 Nisan Cuma saat 21.00’de İzole sahnesinde, yeni nesil popun en taze ve enerjik seslerinden biri olarak sahne alıyor.

  • Tarık Mengüç ile Delice Bir Roman Gecesi: 10 Nisan Cuma saat 21.30’da SPR Pub Eskişehir sahnesinde, 'Şakşuka' ve yüksek tempolu roman ezgileriyle eğlenceyi doruklara taşıyor.

  • Gaye Su Akyol: 10 Nisan Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde, psikedelik rock ve Anadolu ezgilerini modern bir dille harmanladığı benzersiz şovuyla Eskişehir’e geliyor.

  • İkiye On Kala: 10 Nisan Cuma saat 22.00’de 6:45 KK Trip Eskişehir sahnesinde, 'Bütün İstanbul Biliyor' gibi dillerden düşmeyen hitlerini seslendiriyor.

  • Çalgını Al Gel: 11 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Mahfil Sahne'sinde, müziğin paylaştıkça çoğaldığı interaktif ve özgür bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Emre Altuğ (Efsane Konserler): 11 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Vehbi Koç Kongre Merkezi sahnesinde, 90’lardan bugüne hit olan 'Efsane' şarkılarını akustik düzenlemelerle söylüyor.

  • Kultur Shock: 11 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Eskişehir F Stop Salon sahnesinde, Balkan-punk enerjisiyle dinleyicileri yerinde duramayacakları bir tempoya davet ediyor.

  • Emre Aydın: 11 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde, Türk rock müziğinin en dokunaklı hitlerini Eskişehirli hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiriyor.

  • Onur Özdemir (Raksedip Yarın Yokmuşçasına): 11 Nisan Cumartesi saat 22.00’de SPR Pub Eskişehir sahnesinde, yeni albüm lansmanı kapsamında enerjik ve dans dolu bir performans sergiliyor.

  • Sufle: 11 Nisan Cumartesi saat 22.30’da Fermento sahnesinde, popüler alternatif pop parçalarıyla haftayı keyifli bir finalle kapatıyor.

  • Musa Göçmen Senforock: 12 Nisan Pazar saat 20.30’da Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, efsanevi rock marşlarını dev bir senfoni orkestrası eşliğinde izleme şansı sunuyor.

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
