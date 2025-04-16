Ankara'daki Kritik "Polis ve Ceza Hukuku" Sempozyumuna Bakan Yerlikaya ve Üst Düzey Bürokratlar Katılacak!

Başkent Ankara'da bu hafta sonu Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Ankara Gölbaşı Ali Birinci Kültür Merkezi'nde “Polis ve Ceza Hukuku” sempozyumu düzenlenecek. 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan sempozyumda 'polisin zor ve silah kullanma yetkisinin anayasal ve yasal dayanakları' ele alınacak.

İşte, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve üst düzey bürokratların da katılacağı Polis ve Ceza Hukuku sempozyumu hakkında detaylar...