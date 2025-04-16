Ankara'daki Kritik "Polis ve Ceza Hukuku" Sempozyumuna Bakan Yerlikaya ve Üst Düzey Bürokratlar Katılacak!
Başkent Ankara'da bu hafta sonu Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Ankara Gölbaşı Ali Birinci Kültür Merkezi'nde “Polis ve Ceza Hukuku” sempozyumu düzenlenecek. 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan sempozyumda 'polisin zor ve silah kullanma yetkisinin anayasal ve yasal dayanakları' ele alınacak.
İşte, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve üst düzey bürokratların da katılacağı Polis ve Ceza Hukuku sempozyumu hakkında detaylar...
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Başkent 17 - 18 Nisan tarihlerinde Bakan Yerlikaya'nın da katılacağı "Polis ve Ceza Hukuku" Sempozyumuna ev sahipliği yapacak.
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Sempozyumda, polisin zor ve silah kullanma yetkisinin anayasal ve yasal dayanakları gibi pek çok önemli konu ele alınacak!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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