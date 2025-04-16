onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara'daki Kritik "Polis ve Ceza Hukuku" Sempozyumuna Bakan Yerlikaya ve Üst Düzey Bürokratlar Katılacak!

Ankara'daki Kritik "Polis ve Ceza Hukuku" Sempozyumuna Bakan Yerlikaya ve Üst Düzey Bürokratlar Katılacak!

Polis İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 18:07

Başkent Ankara'da bu hafta sonu Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Ankara Gölbaşı Ali Birinci Kültür Merkezi'nde “Polis ve Ceza Hukuku” sempozyumu düzenlenecek. 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan sempozyumda 'polisin zor ve silah kullanma yetkisinin anayasal ve yasal dayanakları' ele alınacak. 

İşte, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve üst düzey bürokratların da katılacağı Polis ve Ceza Hukuku sempozyumu hakkında detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başkent 17 - 18 Nisan tarihlerinde Bakan Yerlikaya'nın da katılacağı "Polis ve Ceza Hukuku" Sempozyumuna ev sahipliği yapacak.

Başkent 17 - 18 Nisan tarihlerinde Bakan Yerlikaya'nın da katılacağı "Polis ve Ceza Hukuku" Sempozyumuna ev sahipliği yapacak.

Sempozyuma, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte akademisyenler, yüksek yargı organlarından temsilciler, uzman hukukçular, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer de katılacak.

Sempozyumda, polisin zor ve silah kullanma yetkisinin anayasal ve yasal dayanakları gibi pek çok önemli konu ele alınacak!

Sempozyumda, polisin zor ve silah kullanma yetkisinin anayasal ve yasal dayanakları gibi pek çok önemli konu ele alınacak!

Sempozyumda görüşülecek konular da belli oldu: 

  • Polisin zor ve silah kullanma yetkisinin anayasal ve yasal dayanakları, 

  • Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu (PVSK) ve diğer özel kanunlar çerçevesindeki uygulamalar, 

  • Kolluk eğitimi, 

  • Denetimi ve orantılılık ilkesi bağlamında karşılaşılan pratik sorunlar, 

  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),

  • Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında hukuki değerlendirmeler, 

  • Anglo-Amerikan ve Avrupa hukuk sistemleriyle mukayeseli yaklaşımlar, 

  • Soruşturma evresinde silah kullanımı,

  • Adli sorumluluklar ve ceza hukuku sınırları 

Tüm bu konuların ele alınacağı etkinlikte; kolluk kuvvetlerinin yetkilerini hukuki sınırlar içinde kullanmalarını sağlamaya yönelik uygulamalı öneriler sunulacak. Ayrıca ceza adalet sistemi içinde insan haklarına dayalı bir denge kurma çabası üzerine de yoğunlaşılacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın