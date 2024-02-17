Ankara’da 100 Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu: Kara Koca Çift Kayıplara Karıştı

Türkiye’de yine bir kripto para vurgunu yaşandı. Ankara merkezli bir şirket, iddialara göre Türkiye genelinde vatandaşlardan “yüksek kar” vaadiyle 100 milyon dolara yakın kripto para topladı. Şirket sahibi çifti sonrasında kayıplara karışırken, mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.