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Ankara’da 100 Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu: Kara Koca Çift Kayıplara Karıştı

Ankara’da 100 Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu: Kara Koca Çift Kayıplara Karıştı

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.02.2024 - 09:16

Türkiye’de yine bir kripto para vurgunu yaşandı. Ankara merkezli bir şirket, iddialara göre Türkiye genelinde vatandaşlardan “yüksek kar” vaadiyle 100 milyon dolara yakın kripto para topladı. Şirket sahibi çifti sonrasında kayıplara karışırken, mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Türkiye’de aran yaşam faaliyetleri sebebiyle vatandaşlar birikimlerini değerlendirmenin peşine düşerken, dolandırıcıların da hedefi oluyor.

Türkiye’de aran yaşam faaliyetleri sebebiyle vatandaşlar birikimlerini değerlendirmenin peşine düşerken, dolandırıcıların da hedefi oluyor.

Yeni dolandırıcılık vakası Ankara’da yaşandı. Karı koca çift, topladığı 100 milyon dolarlık kripto parayla kayıplara karıştı.

Yeni dolandırıcılık vakası Ankara’da yaşandı. Karı koca çift, topladığı 100 milyon dolarlık kripto parayla kayıplara karıştı.

Şirket sahibi Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç., iddia edilen vurgunun ardından ortadan kayboldu. Mağdurlar, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek ve suç duyurusunda bulunmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ödemelerini alamayan ve mağduriyet yaşayan grup, Ankara Adliyesi önünde düzenledikleri basın açıklamasında, suç duyurusunda bulunarak şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tehdit", "Güveni kötüye kullanma", "Dolandırıcılık", "Nitelikli dolandırıcılık", "Evrakta sahtecilik", "Resmi evrakta sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarını içeren dilekçe sundu.

Şirket sahibi Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç., iddia edilen vurgunun ardından ortadan kayboldu. Mağdurlar, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek ve suç duyurusunda bulunmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ödemelerini alamayan ve mağduriyet yaşayan grup, Ankara Adliyesi önünde düzenledikleri basın açıklamasında, suç duyurusunda bulunarak şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tehdit", "Güveni kötüye kullanma", "Dolandırıcılık", "Nitelikli dolandırıcılık", "Evrakta sahtecilik", "Resmi evrakta sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarını içeren dilekçe sundu.

Açıklamada, avukat İbrahim Paşa Yeşiltaş, şüphelilerin 'kâr payı ortaklığı' adı altında kripto para ile mağdurlardan para aldıklarını belirterek, "Devletimiz gerekli müdahaleyi yapacaktır ve dolandırıcılara gerekli cezayı verecektir." şeklinde konuştu.

Açıklamada, avukat İbrahim Paşa Yeşiltaş, şüphelilerin 'kâr payı ortaklığı' adı altında kripto para ile mağdurlardan para aldıklarını belirterek, "Devletimiz gerekli müdahaleyi yapacaktır ve dolandırıcılara gerekli cezayı verecektir." şeklinde konuştu.

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