Ankara Abisi Yasin Oyanık Kimdir? Ankara Abisi Gözaltına mı Alındı?

Ankara Abisi olarak tanınan Yasin Oyanık, Ankara'da yaşıyor ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarıyla biliniyor. Evsizlere gıda, öğrencilere burs ve tablet, ailelere erzak ve oyuncak gibi yardımlar ulaştıran Oyanık, yardımlarını sosyal medyada paylaşarak geniş bir kitleye ulaştı. Yardım çalışmalarını kurduğu Ankara Abisi İyilik Derneği çatısı altında sürdürüyor.

Ankara Abisi Lakabı Nereden Geliyor?

Oyanık, Ankara'da yaşaması ve yardım ettiği insanlara ağabey gibi sahip çıkması nedeniyle 'Ankara Abisi' olarak anılıyor.

Instagram hesabı @yasinoyanık