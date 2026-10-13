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Ankara Abisi Yasin Oyanık Kimdir? Ankara Abisi Gözaltına mı Alındı?

Ankara Abisi Yasin Oyanık Kimdir? Ankara Abisi Gözaltına mı Alındı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 12:31
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Ankara'da ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla tanınan 'Ankara Abisi' lakaplı Yasin Oyanık, 9 Ekim'den itibaren sosyal medyada yayılan gözaltı paylaşımlarıyla gündem oldu. Oyanık'ın kim olduğu, ne iş yaptığı, gözaltına alınıp alınmadığı ve konuyla ilgili yapılan açıklamalar merak edildi.

İşte detaylar…

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Ankara Abisi Kimdir?

Ankara Abisi Kimdir?

Ankara Abisi olarak tanınan Yasin Oyanık, Ankara'da yaşıyor ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarıyla biliniyor. Evsizlere gıda, öğrencilere burs ve tablet, ailelere erzak ve oyuncak gibi yardımlar ulaştıran Oyanık, yardımlarını sosyal medyada paylaşarak geniş bir kitleye ulaştı. Yardım çalışmalarını kurduğu Ankara Abisi İyilik Derneği çatısı altında sürdürüyor.

Ankara Abisi Lakabı Nereden Geliyor?

Oyanık, Ankara'da yaşaması ve yardım ettiği insanlara ağabey gibi sahip çıkması nedeniyle 'Ankara Abisi' olarak anılıyor.

Instagram hesabı @yasinoyanık

Ankara Abisi Ne İş Yapıyor?

Ankara Abisi Ne İş Yapıyor?

Yasin Oyanık, yardım çalışmalarına başladığı dönemde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Gece vardiyalarında gördüğü evsizlere çorba dağıtarak başladığı çalışmalar, zamanla ailelere kapı kapı yardım ulaştırmaya dönüştü.

Oyanık, yardım çalışmalarına odaklanmak için AŞTİ'deki görevinden ayrıldı ve Ankara Abisi İyilik Derneği'nin başkanı olarak görev yapıyor.

Ankara Abisi İyilik Derneği Ne Yapıyor?

Ankara Abisi İyilik Derneği Ne Yapıyor?

Ankara Abisi İyilik Derneği, Oyanık'ın bireysel olarak başlattığı yardım çalışmalarını kurumsal bir yapıya taşımak amacıyla Ocak 2021'de kuruldu. Derneğin başkanı Yasin Oyanık, başkan yardımcısı ise Gül Kürkaya.

Dernek Hangi Yardımları Yapıyor?

  • Ramazan erzak paketleri ve çocuklar için oyuncak

  • Doğmamış bebekler için beşik ve kıyafet

  • Öğrencilere tablet ve burs

  • Sağlık alanında ameliyat gideri ve işitme cihazı desteği

Ankara Abisi Neden Gündemde?

Ankara Abisi Neden Gündemde?

9 Ekim'den itibaren sosyal medyada Yasin Oyanık'ın gözaltına alındığına dair paylaşımlar yayıldı. Paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Konu, Oyanık'la birlikte yardım çalışmaları yürüten Cem Özkök ve Su Kulaçatan'ın açıklamalarıyla da konuşuldu.

Ankara Abisi Gözaltına mı Alındı?

Ankara Abisi Gözaltına mı Alındı?

Sosyal medyada “Ankara Abisi” olarak tanınan ve ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla bilinen Yasin Oyanık'ın, Uşak'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Ankara Abisi'ne ait fan hesabı, gözaltı paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek bu paylaşımları iftira olarak niteledi.

Emniyet, jandarma veya adli makamlardan gözaltıya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yasin Oyanık'ın kendisinden de kamuoyuna yönelik bir açıklama gelmedi.

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Ankara Abisi Ne Açıklama Yaptı?

Ankara Abisi Ne Açıklama Yaptı?

Yasin Oyanık'ın kamuoyuna yönelik bir açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklamalar Oyanık'la birlikte yardım çalışmaları yürüten isimlerden geldi.

Cem Özkök Ne Dedi?

Cem Özkök, 11 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yasin Oyanık'ın ve avukatının bizzat isteği üzerine konuyla ilgili şu aşamada açıklama yapılmamasının istendiğini duyurdu. Konunun muhatabının Oyanık ve avukatı olduğunu, doğru ve ayrıntılı bilgiyi yalnızca onların verebileceğini söyledi.

Su Kulaçatan Ne Dedi?

Oyanık'la yardım çalışmaları yapan Su Kulaçatan, ilk açıklamasında gözaltı bilgisini doğrularken resmî bir açıklama yapılmadığını da vurguladı. Sonraki paylaşımında ise 'Herhangi bir şey yok. Yani ben gözaltında olduğu bilgisine de ulaşmadım' diyerek ilk sözlerinin kendi tahmini olduğunu belirtti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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