Ankara Abisi Yasin Oyanık Kimdir? Ankara Abisi Gözaltına mı Alındı?
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Ankara'da ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla tanınan 'Ankara Abisi' lakaplı Yasin Oyanık, 9 Ekim'den itibaren sosyal medyada yayılan gözaltı paylaşımlarıyla gündem oldu. Oyanık'ın kim olduğu, ne iş yaptığı, gözaltına alınıp alınmadığı ve konuyla ilgili yapılan açıklamalar merak edildi.
İşte detaylar…
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Ankara Abisi Kimdir?
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Ankara Abisi Gözaltına mı Alındı?
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Ankara Abisi Ne Açıklama Yaptı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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