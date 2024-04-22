Ancak Yetişkin Olunca Farkına Varacağınız 15 Üzücü Gerçek Yüreğinizi Kırıp Geçecek
Ancak Yetişkin Olunca Farkına Varacağınız 15 Üzücü Gerçek Yüreğinizi Kırıp Geçecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Küçükken hepimiz bir an önce büyümek istesek de, zamanla aslında büyümenin oldukça kötü ve sıkıcı olduğunu fark ediyoruz. Peki, yetişkin olmanın en üzücü gerçekleri neler? Gelin, insanlar ne cevap vermiş beraber bakalım.
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1. "Bir gün sen de açık kalan ışıkları kapatmak konusunda takıntılı olacaksın ve kapatmayan çocuklara kızacaksın."
2. "Her şeyi doğru yapsan da mutsuz olabilirsin ve bu hayatın oldukça normal bir gerçeği..."
3. "Hayatın boyunca her akşam ne yiyeceğine karar vermek zorunda kalacaksın."
4. "'Yetişkinler' aslında düşündükleri kadar olgun değil ve hatta birçoğu bir liseli çocuk kafasına sahip."
5. "Asla yıkayacak bulaşıkların bitmeyecek..."
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6. "Bir gün aniden kovulabilirsin ve ondan sonra her şey çok daha kötüye gidecek..."
7. "Stres adeta yetişkinliğin bir parçası ve doğal olarak hepimiz aşırı stresli insanlarız."
8. "Tek tek 'arkadaşlarını' kaybedeceksin ve bir süre sonra arkadaşlık kurmak efor gerektiren bir aktivite haline gelecek..."
9. "Sırt ağrısı yetişkinliğin bir parçası. Yoga yapmaya bugünden başla..."
10. "Sen elinden geleni yapsan bile bazenl ödül alamayabilirsin."
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11. "Anaokulunda ağlayarak istediğini elde eden çocuklar asla kaybolmuyor ve zamanla senin iş arkadaşların ve patronların oluyorlar..."
12. "Ödemen gereken çok fazla fatura var... Kendini hazırla."
13. "Bir süre sonra istediğin her şeyi yiyemez hale geleceksin ve gerçekten sağlıklı beslenerek sebzelerini yemen gerekecek."
14. "Bazen sana yardım etmek için kimse olmayabilir..."
15. "Başta yalnız olmak isteyeceksin ama bir süre sonra yalnızlığın insanlar için iyi olmadığını da fark edeceksin."
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