Anavatanı Özlemle Hatırlatacak 10 Şarkı
Anavatanı Özlemle Hatırlatacak 10 Şarkı
Anavatanı özlemle hatırlatmanın en keyifli yolu müzikten geçer! İşte size özel seçilmiş, her nota bir zaman yolculuğu vadeden 12 şarkı. Bu şarkıları dinlerken kendinizi doğduğunuz topraklara dönmüş gibi hissedecek, anılarınızı tazeleyecek ve belki de bir parça hüzünleneceksiniz.
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1. İbrahim Tatlıses - Ayağında Kundura
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2. Selda Bağcan - Gesi Bağları
3. Özdemir Erdoğan - Gurbet
4. Mustafa Yıldızdoğan - Ölürüm Türkiyem
5. Cem Karaca - Deniz Üstü Köpürür
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