Ana Karakter Sen misin?
Filmler, diziler ve kitaplarda gözümüz hep o ana karaktere kayar… Bazen hayran oluruz, bazen “Ben olsam daha iyi yapardım” deriz. Ama gerçek hayatta sen nasıl bir roldesin? Işıklar sana mı dönüyor, yoksa sahnede seni gölgeleyen başka karakterler mi var? Bu testte; hayatında ne kadar merkezdesin, olayları sen mi sürüklüyorsun yoksa sürüklenen misin, tüm yönlerinle analiz edeceğiz.
Hazırsan, sahne senin!
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1. Bir ortamda seni ilk fark ettiren şey ne olur?
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2. Kendi hayatını bir dizi olarak düşünsen, türü ne olurdu?
3. En büyük zaafın ne?
4. Kalabalıkta kendini nasıl hissedersin?
5. Hayatta karşılaştığın zorluklarla nasıl baş edersin?
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6. Sosyal medyada en çok hangi paylaşımlar seni yansıtır?
7. Arkadaş grubundaki rolün hangisine daha yakın?
8. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey ne olur?
9. Hayatta en çok ne seni mutlu eder?
10. Bir olay yaşandığında, anlatırken hangisine dikkat edersin?
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Kesinlikle Main Karakter Sensin!
Yan Rol Değil, Hikâyenin Kalbi Sensin!
Arka Planda Sessiz Bir Güç!
Kendi Hikâyesini Henüz Yazmamışsın
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