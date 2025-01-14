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Amazonda Akşam Fırsatları Başladı! Deterjandan Elektroniğe Birçok Üründe İndirim

etiket Amazonda Akşam Fırsatları Başladı! Deterjandan Elektroniğe Birçok Üründe İndirim

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 19:39

Amazon'da Akşam Fırsatları'nın başlamasıyla birlikte, kedi mamasından podcast mikrofonlarına kadar birçok üründe indirimlerin kapısını araladık. Bu fırsatlarla alışverişin tadını çıkarmanız için sizin için en iyi indirimleri bir araya getirdik. 

Bu içerik 14.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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KRUPS EA910B Sensation tam otomatik kahve makinesi

KRUPS EA910B Sensation tam otomatik kahve makinesi

Evde Barista kalitesinde kahve keyfi yaşamanız için tasarlanmış! Barista Inside teknolojisi sayesinde her seferinde mükemmel kahve deneyimi sunar. 4 benzersiz kahve içeceği seçeneği ve yeni filtre kahve fonksiyonuyla, damak tadınıza uygun içecekler hazırlamak artık çok kolay. Geniş sensör dokunmatik paneli, içecek seçimini ve tüm ayarlara erişimi kullanıcı dostu bir hale getiriyor.

KRUPS EA910B Sensation tam otomatik kahve makinesi

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LEGO Friends Heartlake City Su Parkı 42630-8 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Leo

LEGO Friends Heartlake City Su Parkı 42630-8 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Leo

Su Parkı Oyun Seti, sekiz yaş ve üzeri çocuklar için eğlenceli ve yaratıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Set, üç mini bebek, bir mikro bebek, üç kaydırak ve dönen girdap havuzlu inşa edilebilir bir su parkından oluşuyor. Çocuklar hayal güçlerini kullanarak saatlerce keyifli vakit geçirebilir! 

İndirimli fiyatı 2.659,00TL.

LEGO Friends Heartlake City Su Parkı 42630-8 Yaş ve Üzeri Çocuklar

Amazon external

ThermoPro TP50 dijital termo-higrometre

ThermoPro TP50 dijital termo-higrometre

ThermoPro TP50 Dijital Termo-Higrometre, iç mekan sıcaklık ve nem seviyelerini kolayca kontrol etmenizi sağlar. 🌡️ Oda iklimi ve havasını izlemek, klima veya nem kontrolü için ideal bir cihazdır. Kompakt ve kullanıcı dostu tasarımıyla her ortamda rahatça kullanılabilir! 

İndirimli fiyatıyla 299,00TL.

ThermoPro TP50 dijital termo-higrometre

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Yetişkin Somon'lu Süper Premium Kedi Maması

Yetişkin Somon'lu Süper Premium Kedi Maması

Yetişkin Somonlu Süper Premium Kedi Maması, yetişkin kediler için özel olarak formüle edilmiş.  Zengin somon içeriğiyle, kedinizin bir öğünde ihtiyaç duyduğu tüm besinsel değerleri sağlar. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme için ideal bir seçim! 

İndirimli fiyatı 1.519,00TL.

Yetişkin Somon'lu Süper Premium Kedi Maması

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Pril Gold Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti (70 Adet)

Pril Gold Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti (70 Adet)

Pril Gold Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti, üstün temizlik için 12 etkili geliştirilmiş formüle sahiptir.  En zorlu yanmış ve kurumuş lekeleri bile zahmetsizce temizler. Hızlı çözünme özelliği sayesinde düşük sıcaklıklarda bile etkili performans sunar ve bulaşıklarınıza göz alıcı bir parlaklık kazandırır! 🍽️

İndirimli fiyatı 246,27TL.

Pril Gold Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Amazon external
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Presonus PD-70, Profesyonel Dinamik Broadcast / Podcast Mikrofon

Presonus PD-70, Profesyonel Dinamik Broadcast / Podcast Mikrofon

Dinamik Broadcast Mikrofon, profesyonel podcast, radyo ve vokal kayıtları için mükemmel bir seçenek. Cardioid polar pattern özelliğiyle arka plan gürültüsünü minimuma indirir, sesinize odaklanır. End address tasarımı, tüm frekans bandında benzersiz berraklık sunarken, sağlam yapısı yüksek performans ve dayanıklılık sağlar. Hem amatör hem de profesyonel uygulamalar için ideal bir mikrofon!

Presonus PD-70, Profesyonel Dinamik Broadcast / Podcast Mikrofon

Amazon external

Bitki Tasarımı Ev Dekorasyon Aksesuar Beyaz Nokta Desenli Toprak Saksı

Bitki Tasarımı Ev Dekorasyon Aksesuar Beyaz Nokta Desenli Toprak Saksı

Beyaz Nokta Desenli Doğal Toprak Saksı, ev dekorasyonunda naturellik ve şıklık arayanlar için harika bir seçim! 19 cm ağız çapı, 17 cm derinliği ve 25 cm 3 ayaklı tasarımıyla bitkilerinizi estetik bir şekilde sergileyebilirsiniz. 

Fiyatı 810,95TL.

Bitki Tasarımı Ev Dekorasyon Aksesuar Beyaz Nokta Desenli Toprak Saksı

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Rehau Allround dört köşe sulama cihazı

Rehau Allround dört köşe sulama cihazı

Rehau Allround Dört Köşe Sulama Cihazı, 13 mm (1/2 inç) ölçüsüyle PREMIUM kategorisindeki bahçe sulama armatürleri arasında yer alır. Profesyoneller ve sürekli yoğun kullanım için tasarlanmış. Geniş alanların hedefli ve rahat bir şekilde sulanmasını kolaylaştırarak bahçe işlerinizde büyük bir konfor sağlar! 

Rehau Allround dört köşe sulama cihazı

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AHMAD TEA Ceylon Tea Bardak Poşet Çay 25'Li 50 G

AHMAD TEA Ceylon Tea Bardak Poşet Çay 25'Li 50 G

AHMAD TEA Ceylon Tea Bardak Poşet Çay, yumuşak içimi ve altın rengiyle çay keyfinizi zirveye taşır. %100 ithal çay yapraklarından üretilen bu lezzetli çay, sadece 3-5 dakikada demlenir. 

Fiyatı 79,00TL.

AHMAD TEA Ceylon Tea Bardak Poşet Çay 25'Li

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Master Farm İç Tatlı Çiğ Badem, 160gr

Master Farm İç Tatlı Çiğ Badem, 160gr

Master Farm İç Tatlı Çiğ Badem sağlıklı atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir seçenek! Doğal ve taze tatlı bademler, hem lezzetli hem de besleyici. 

İndirimli fiyatı  85,00TL.

Master Farm İç Tatlı Çiğ Badem, 160gr

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Wert W 2602, Mafsallı Buji Lokma Anahtarı 20.8Mm, Gri, Turuncu

Wert W 2602, Mafsallı Buji Lokma Anahtarı 20.8Mm, Gri, Turuncu

Wert W 2602 Mafsallı Buji Lokma Anahtarı, motor bloğu içinde derinlerde yer alan bujiler için ideal bir araç.  Dayanıklı yapısı ve pratik mafsallı özelliği ile motor bakımlarınızda size büyük kolaylık sağlar.

İndirimli fiyatı 195,95TL.Wert W 2602

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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