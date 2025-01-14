onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? Ray-Ban Wayfarer Gözlük'ten Fissler Düdüklü'ye 14 Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Ray-Ban Wayfarer Gözlük'ten Fissler Düdüklü'ye 14 Ocak 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 14:34

14 Ocak 2025 tarihindeki indirim fırsatlarına bir göz atın! RayBan Wayfarer gözlüklerden Fissler düdüklülere kadar birçok ürün, bugün sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın ve alışverişin keyfini çıkarın. İhtiyaçlarınızı karşılamak ve aynı zamanda tasarruf etmek için ideal bir gün. Hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada bulabileceğiniz bu özel indirimlerle, alışveriş deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Bugünün fırsatlarına hemen göz atın ve bu eşsiz indirimlerden yararlanın!

Bu içerik 14.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Samsung Galaxy S24 Ultra Silikon Kılıf - Sarı

1. Samsung Galaxy S24 Ultra Silikon Kılıf - Sarı

848 TL yerine şimdi 789,00 TL.

Samsung Galaxy S24 Ultra Silikon Kılıf - Sarı

Hepsiburada external

2. NYX Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Nemlendirici Nude Tonlu Dudak Balmı - 11 In a Mood

2. NYX Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Nemlendirici Nude Tonlu Dudak Balmı - 11 In a Mood

889,99 TL'den 533,99 TL'ye düştü.

NYX Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Nemlendirici Nude Tonlu Dudak Balmı - 11 In a Mood

Hepsiburada external

3. Ray-Ban Rb 4340 601 50-22 Unisex Güneş Gözlüğü Wayfarer

3. Ray-Ban Rb 4340 601 50-22 Unisex Güneş Gözlüğü Wayfarer

6.300 TL'den indirimle 3.465 TL'ye düştü.

Ray-Ban Rb 4340 601 50-22 Unisex Güneş Gözlüğü Wayfarer

Hepsiburada external

4. Fissler Vitaquick Edition Düdüklü Tencere 6 Litre

4. Fissler Vitaquick Edition Düdüklü Tencere 6 Litre

12.999 TL yerine indirimle 11.049,15 TL.

Fissler Vitaquick Edition Düdüklü Tencere 6 Litre

Hepsiburada external

5. Behringer Voice Studio Stüdyo Paketi

5. Behringer Voice Studio Stüdyo Paketi

Prime fırsatıyla 3.959,68 TL.

Behringer Voice Studio Stüdyo Paketi

Amazon external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Joweese Elektronik Ürün Temizleme için Onarım Temizleyici Araç Kiti 20'si 1 Arada

6. Joweese Elektronik Ürün Temizleme için Onarım Temizleyici Araç Kiti 20'si 1 Arada

Fiyatı  299,00 TL.

Joweese Apple Airpods, iPhone, Pad Şarj Portu, Kamera Lensi, Kulaklık, Dizüstü Bilgisayar, Mekanik Klavye, sim ejecy Aracı, Elektronik Ürün Temizleme için Onarım Temizleyici Araç Kiti 20'si 1 Arada

Amazon external

7. Vicloon Valiz Düzenleyici, 8'i 1 Arada

7. Vicloon Valiz Düzenleyici, 8'i 1 Arada

Sadece 297 TL.

Vicloon Valiz Düzenleyici, 8'i 1 Arada

Amazon external

8. Contigo Üniseks Yetişkin Byron 2.0 termos kupa, Turkuaz, 470 ml

8. Contigo Üniseks Yetişkin Byron 2.0 termos kupa, Turkuaz, 470 ml

İndirimle 659,00 TL.

Contigo Üniseks Yetişkin Byron 2.0 termos kupa, Turkuaz, 470 ml

Amazon external

9. Elseve Hydra [hyaluronic] Neme Ihtiyaç Duyan Saçlar Için Bakım Seti - Şampuan & Saç Bakım Kremi & Serum

9. Elseve Hydra [hyaluronic] Neme Ihtiyaç Duyan Saçlar Için Bakım Seti - Şampuan & Saç Bakım Kremi & Serum

Mağazadaki tüm ürünlerde 1000 TL üzerine sepette anında 100 TL indirim var.

Elseve Hydra [hyaluronic] Neme Ihtiyaç Duyan Saçlar Için Bakım Seti - Şampuan & Saç Bakım Kremi & Serum

Trendyol external

10. Lancome Lash Idôle Lifting Etkili Hacim Veren Maskara 02 Kahverengi

10. Lancome Lash Idôle Lifting Etkili Hacim Veren Maskara 02 Kahverengi

Tüm ürünlerde %40'a varan indirime ek 3 deneme boyu hediye!

Lancome Lash Idôle Lifting Etkili Hacim Veren Maskara 02 Kahverengi

Trendyol external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Yves Rocher Kırılma Karşıtı/Isı Koruyucu (Reparation) Prebiyotik Serum - Vegan-100 ml

11. Yves Rocher Kırılma Karşıtı/Isı Koruyucu (Reparation) Prebiyotik Serum - Vegan-100 ml

%50'ye varan İNDİRİMİN tüm ürünlerde olması bu kampanyayı çok özel kılıyor. Hem de 2 ŞUBAT tarihine kadar geçerli! 

Yves Rocher Kırılma Karşıtı/Isı Koruyucu (Reparation) Prebiyotik Serum - Vegan-100 ml

Trendyol external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın