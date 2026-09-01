Altı Gol ve Beşiktaş'ın Kadro Analizi

Forvet hattında Vlahovic, Hyeon-gyu Oh ve Semih bu sezonu rahatça götürebilirler. Bu mevkiye takviye ihtiyacı gözükmüyor.

Son maçlarda ilk on birde oynayan ve gol atan Cerny ile Pocu arasında güzel bir rekabet yaşanacak. Geçen sezon Cerny bir süre ilk on bire giremediği için ciddi bir bunalım yaşamış ve performansı oldukça düşmüştü. Umarım bu sezon benzer şeyler yaşamaz. Bu kulvarda Rashica’nın ne olacağı meçhul.

İlhan Fakılı, Trossard’ın çok iyi bir yedeği olacak. Trossard’ın olmadığı maçlarda içimiz rahat bir şekilde İlhan Fakılı’yı izleyeceğiz.

Miretti, hem Orkun hem de Oliatan’ı zorlayacak ve bir oyuncu. Bakalım hoca bu üç oyuncuyu nasıl değerlendirecek.

Salih bu takımın görünmeyen kahramanı; defansı tek başına çekip çeviriyor. Alternatifi ya da diğer bir değişle ortağı bence N’didi olmalı. Çünkü hem kontratı 2028’de bitiyor hem de kaliteli bir oyuncu. Adam Nijerya Milli takımının kaptanı.

Defansta ise Murillo sağ bekin tartışmasız oyuncusu; onun yedeği ise Taylan Bulut. Taylan henüz 20 yaşında ve bu sezon gelişme gösterebilirse Beşiktaş’ta kalıcı olabilir. Sol bekte ise Rıdvan ve Ouattara dönüşümlü oynayacak gibi görünüyor. Stoperlerde ise Emirhan, Djalo ve Agbadou ilk on birde oynayabilecek oyuncular. Kadrodaki diğer Türk oyuncular ise ancak zorunluluk hallerinde kadroya girebilirler.

Beşiktaş’ın ideal on biri gittikçe netleşiyor. Ancak Beşiktaş’ın kadro zenginliği bir yandan da başına bela olmaya devam ediyor. Bu sezon uygulanan 10+4 yabancı kuralını karşılamak için geçen yıllardan gelen yabancıların bazılarını satması ya da göndermesi gerekiyor.

Bana göre Beşiktaş’ın takviye gerektiren tek mevkisi defans bloğudur. Bu hat, özellikle de stoper mevkisine mutlaka takviye yapılması gerekir. Aksi takdirde bu takım çok gol atar ve çok gol yer. Her zaman da yediğinden bir fazlasını atabilir mi bilinmez.