Altı Gol ve Beşiktaş'ın Kadro Analizi
Hem Italiano hem de oyuncular belli ki Alanya yenilgisinden ders çıkartmışlar. Daha maçın ilk dakikalarından itibaren rakip sahada ciddi bir baskı kurup, Cerny’nin kafa golü ve Vlahovic’in penaltı golü ile İlk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
Beşiktaş ikinci yarının hemen başında Diomande’nin ceza sahası dışında attığı golle durum 2-1 oldu. Bu gol ne sahadaki oyuncuların ne de seyircinin moralini bozmadı. Zira sahaya konulan futbol bu maçta daha çok goller olacağının sinyallerini vermişti. Nitekim Beşiktaş maçı 6-2 kazandı.
Bu skora bakarak Çorum’un zayıf bir takım olduğu sanılmasın. Daha iki hafta önce Galatasaray’a İstanbul’da kök söktürmüşler ve hakem hataları ile maçı kaybetmişlerdi.
Mevkilere Göre Mevcut Oyuncular
Peki BJK yönetimi yeni takviyeler yapmaya niyetlense mevcut kadrodan en az bir oyuncu göndermesi gerekir. Gelin 10+4 kuralına göre mevcut kadroyu inceleyelim:
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