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Altı Gol ve Beşiktaş'ın Kadro Analizi

etiket Altı Gol ve Beşiktaş'ın Kadro Analizi

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
01.09.2026 - 14:06
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Hem Italiano hem de oyuncular belli ki Alanya yenilgisinden ders çıkartmışlar. Daha maçın ilk dakikalarından itibaren rakip sahada ciddi bir baskı kurup, Cerny’nin kafa golü ve Vlahovic’in penaltı golü ile İlk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

Beşiktaş ikinci yarının hemen başında  Diomande’nin ceza sahası dışında attığı golle durum 2-1 oldu. Bu gol ne sahadaki oyuncuların ne de seyircinin moralini bozmadı. Zira sahaya konulan futbol bu maçta daha çok goller olacağının sinyallerini vermişti. Nitekim Beşiktaş maçı 6-2 kazandı. 

Bu skora bakarak Çorum’un zayıf bir takım olduğu sanılmasın. Daha iki hafta önce Galatasaray’a İstanbul’da kök söktürmüşler ve hakem hataları ile maçı kaybetmişlerdi.

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Mevkilere Göre Mevcut Oyuncular

Mevkilere Göre Mevcut Oyuncular

Forvet hattında Vlahovic, Hyeon-gyu Oh ve Semih bu sezonu rahatça götürebilirler. Bu mevkiye takviye ihtiyacı gözükmüyor.

Son maçlarda ilk on birde oynayan ve gol atan Cerny ile Pocu arasında güzel bir rekabet yaşanacak. Geçen sezon Cerny bir süre ilk on bire giremediği için ciddi bir bunalım yaşamış ve performansı oldukça düşmüştü. Umarım bu sezon benzer şeyler yaşamaz. Bu kulvarda Rashica’nın ne olacağı meçhul.

İlhan Fakılı, Trossard’ın çok iyi bir yedeği olacak. Trossard’ın olmadığı maçlarda içimiz rahat bir şekilde İlhan Fakılı’yı izleyeceğiz. 

Miretti, hem Orkun hem de Oliatan’ı zorlayacak ve bir oyuncu. Bakalım hoca bu üç oyuncuyu nasıl değerlendirecek.

Salih bu takımın görünmeyen kahramanı; defansı tek başına çekip çeviriyor. Alternatifi ya da diğer bir değişle ortağı bence N’didi olmalı. Çünkü hem kontratı 2028’de bitiyor hem de kaliteli bir oyuncu. Adam Nijerya Milli takımının kaptanı. 

Defansta ise Murillo sağ bekin tartışmasız oyuncusu; onun yedeği ise Taylan Bulut. Taylan henüz 20 yaşında ve bu sezon gelişme gösterebilirse Beşiktaş’ta kalıcı olabilir. Sol bekte ise Rıdvan ve Ouattara dönüşümlü oynayacak gibi görünüyor.  Stoperlerde ise Emirhan, Djalo ve Agbadou ilk on birde oynayabilecek oyuncular. Kadrodaki diğer Türk oyuncular ise ancak zorunluluk hallerinde kadroya girebilirler.

Beşiktaş’ın ideal on biri gittikçe netleşiyor. Ancak Beşiktaş’ın kadro zenginliği bir yandan da başına bela olmaya devam ediyor. Bu sezon uygulanan 10+4 yabancı kuralını karşılamak için geçen yıllardan gelen yabancıların bazılarını satması ya da göndermesi gerekiyor.  

Bana göre Beşiktaş’ın takviye gerektiren tek mevkisi defans bloğudur. Bu hat, özellikle de stoper mevkisine mutlaka takviye yapılması gerekir. Aksi takdirde bu takım çok gol atar ve çok gol yer. Her zaman da yediğinden bir fazlasını atabilir mi bilinmez.

Peki BJK yönetimi yeni takviyeler yapmaya niyetlense mevcut kadrodan en az bir oyuncu göndermesi gerekir. Gelin 10+4 kuralına göre mevcut kadroyu inceleyelim:

Peki BJK yönetimi yeni takviyeler yapmaya niyetlense mevcut kadrodan en az bir oyuncu göndermesi gerekir. Gelin 10+4 kuralına göre mevcut kadroyu inceleyelim:

Bana göre bu kadrodan gönderilebilecek tek oyuncu Rashica gibi gözüküyor. Bu konuda en iyi kararı verecek olan Italiano’dur. Defansa alınacak iyi bir stoper ile Beşiktaş üç kulvarda da başarı ile mücadele edip, hedeflerine rahatça ulaşabilir. 

Bir de bu oyuncuların dışında kadroya giremeyecek olan Joao Mario ve Elan Ricardo ise Beşiktaş yönetiminin başını ağrıtmaya devam edecek görünüyor.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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