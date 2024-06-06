Alternatif Rock Müziğin En Sempatiği; Yok Öyle Kararlı Şeyler'in 14 Şarkısı
Alternatif Rock Müziğin En Sempatiği; Yok Öyle Kararlı Şeyler'in 14 Şarkısı
Alternatif rock müziğin en sempatik temsilcilerinden biri olan Yok Öyle Kararlı Şeyler (YÖKŞ) ile tanışmaya hazır mısınız? Kendilerine özgü tarzları ve nefis müzikleriyle gönlümüzde taht kuran bu gruba bayılacağınıza eminiz!
Kim bilir, belki de çoktan favori şarkınızı bulmuşsunuzdur! Keyifli dinlemeler! 🎧🎸🖤
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1. Yok Öyle Kararlı Şeyler - Olasılıklar
2. Yok Öyle Kararlı Şeyler - Nefret Söylemi [Official Music Video HD]
3. Yok Oyle Kararli Seyler - Ben Bana
4. YÖKŞ - Özümden Çok
5. Yok Oyle Kararli Seyler - Kalabalıklar
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6. Yok Oyle Kararli Seyler - Onun Şarkısı @Akustikhane
7. YÖKŞ - Bazı Şeyler
8. Yok Öyle Kararlı Şeyler - Ağustos Gökleri
9. Yok Oyle Kararli Seyler - Gel Tamamla
10. Yok Öyle Kararlı Şeyler - Ah Lunapark
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