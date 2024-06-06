Alternatif Rock Müziğin En Sempatiği; Yok Öyle Kararlı Şeyler'in 14 Şarkısı

Alternatif rock müziğin en sempatik temsilcilerinden biri olan Yok Öyle Kararlı Şeyler (YÖKŞ) ile tanışmaya hazır mısınız? Kendilerine özgü tarzları ve nefis müzikleriyle gönlümüzde taht kuran bu gruba bayılacağınıza eminiz!

Kim bilir, belki de çoktan favori şarkınızı bulmuşsunuzdur! Keyifli dinlemeler! 🎧🎸🖤