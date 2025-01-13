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Altay Bayındır'a Takım Arkadaşı Rasmus Hojlund'dan Sıra Dışı Yorum

Altay Bayındır'a Takım Arkadaşı Rasmus Hojlund'dan Sıra Dışı Yorum

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.01.2025 - 19:39

Futbolda rüzgarın bir anda terse dönebileceğini Arsenal - Manchester United maçında tam anlamıyla gördük. Geçtiğimiz günlerde kornerden gol yediği için takımdan gönderilmeye ramak kalan Altay Bayındır, teknik direktörü Ruben Amorim'e turu getirdi.

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İngiltere FA Cup 3. turunda Arsenal’i penaltılarda saf dışı bırakarak bir üst tura yükselen Manchester United’da maçın kahramanı Altay Bayındır oldu.

İngiltere FA Cup 3. turunda Arsenal’i penaltılarda saf dışı bırakarak bir üst tura yükselen Manchester United’da maçın kahramanı Altay Bayındır oldu.

Kritik penaltı kurtarışlarıyla takımını bir üst tura taşıyan milli kaleci, İngiltere’de günün en çok konuşulan ismi haline gelirken, takım arkadaşı Rasmus Hojlund da Instagram'dan esprili bir paylaşımda bulundu.

Kritik penaltı kurtarışlarıyla takımını bir üst tura taşıyan milli kaleci, İngiltere’de günün en çok konuşulan ismi haline gelirken, takım arkadaşı Rasmus Hojlund da Instagram'dan esprili bir paylaşımda bulundu.

Danimarkalı forvet, 26 yaşındaki file bekçisinin maçın oyuncusu ödülüyle verdiği pozu, "Beast kelimesinin Türkçe'de 'hayvan' demek olduğunu öğrendim, bu yüzden sadece bir paylaşım mümkün: Maçın Hayvan'ı ile tanışın" notuyla yayınladı.

Danimarkalı forvet, 26 yaşındaki file bekçisinin maçın oyuncusu ödülüyle verdiği pozu, "Beast kelimesinin Türkçe'de 'hayvan' demek olduğunu öğrendim, bu yüzden sadece bir paylaşım mümkün: Maçın Hayvan'ı ile tanışın" notuyla yayınladı.

Bayındır da kendisine “My hayvan” ifadesiyle yanıt verdi.

Bayındır da kendisine “My hayvan” ifadesiyle yanıt verdi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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