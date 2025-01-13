Altay Bayındır'a Takım Arkadaşı Rasmus Hojlund'dan Sıra Dışı Yorum
Altay Bayındır'a Takım Arkadaşı Rasmus Hojlund'dan Sıra Dışı Yorum
Futbolda rüzgarın bir anda terse dönebileceğini Arsenal - Manchester United maçında tam anlamıyla gördük. Geçtiğimiz günlerde kornerden gol yediği için takımdan gönderilmeye ramak kalan Altay Bayındır, teknik direktörü Ruben Amorim'e turu getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere FA Cup 3. turunda Arsenal’i penaltılarda saf dışı bırakarak bir üst tura yükselen Manchester United’da maçın kahramanı Altay Bayındır oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kritik penaltı kurtarışlarıyla takımını bir üst tura taşıyan milli kaleci, İngiltere’de günün en çok konuşulan ismi haline gelirken, takım arkadaşı Rasmus Hojlund da Instagram'dan esprili bir paylaşımda bulundu.
Danimarkalı forvet, 26 yaşındaki file bekçisinin maçın oyuncusu ödülüyle verdiği pozu, "Beast kelimesinin Türkçe'de 'hayvan' demek olduğunu öğrendim, bu yüzden sadece bir paylaşım mümkün: Maçın Hayvan'ı ile tanışın" notuyla yayınladı.
Bayındır da kendisine “My hayvan” ifadesiyle yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın