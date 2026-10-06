Alışverişten Sanata, Müzikten Otomobile: Tanıdık Alan Pop-Up Market 10–11 Ekim'de 2PLAN Etiler'de!

Sanat bölümünde genç ve bağımsız sanatçıların çalışmalarına yer verilecek. Offgrid Art Shop, Selin Gençoğlu ve Ali Ömer Erener gibi isimlerin üretimleri ziyaretçilerle buluşurken farklı sanat disiplinlerini daha geniş bir kitleyle bir araya getirmek hedefleniyor. Müzik ise gün boyunca devam edecek DJ performanslarıyla etkinliğe eşlik edecek. Gastronomi tarafında Rebel, Budakaya by Kaia, Gusina ve Paseo gibi farklı lezzet durakları bulunacak.

Kısacası iki günlük programda bağımsız markaları keşfetmekten sanatçıların üretimlerine göz atmaya, müzik dinlemekten farklı lezzetler denemeye ve otomobil dünyasını keşfetmeye kadar farklı seçenekler bir arada olacak.

Tanıdık Alan Pop-Up Market, 10–11 Ekim tarihlerinde 2PLAN Terminal Etiler'de ziyaretçilerini ağırlayacak.