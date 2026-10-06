article/comments
article/share
Haberler
Blog
Alışverişten Sanata, Müzikten Otomobile: Tanıdık Alan Pop-Up Market 10–11 Ekim'de 2PLAN Etiler'de!

Alışverişten Sanata, Müzikten Otomobile: Tanıdık Alan Pop-Up Market 10–11 Ekim'de 2PLAN Etiler'de!

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 16:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'un bağımsız markalarını ve yaratıcı isimlerini aynı çatı altında buluşturan Tanıdık Alan Pop-Up Market, ikinci edisyonuyla geri dönüyor. 

10–11 Ekim'de 2PLAN Terminal Etiler'de gerçekleşecek etkinlikte 80'den fazla marka, sanatçı ve yaratıcı üretici yer alacak. İki gün boyunca alışverişin yanı sıra sanat, müzik ve gastronomi de programın önemli parçalarından olacak. 2PLAN Car Market ise etkinliğe özel araçlar ve farklı otomotiv hizmetleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'un bağımsız markalarını ve yaratıcı üreticilerini bir araya getiren Tanıdık Alan Pop-Up Market, ikinci edisyonu için bu kez 2PLAN Terminal Etiler'e taşınıyor.

İstanbul'un bağımsız markalarını ve yaratıcı üreticilerini bir araya getiren Tanıdık Alan Pop-Up Market, ikinci edisyonu için bu kez 2PLAN Terminal Etiler'e taşınıyor.

10–11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinlik, iki gün boyunca 80'den fazla bağımsız marka, sanatçı ve yaratıcı üreticiyi aynı çatı altında buluşturacak.

Tanıdık Alan'ın odağında yalnızca alışveriş de yok. Etkinlik; İstanbul'un bağımsız üretim dünyasını yakından tanımak, yeni markalar keşfetmek ve farklı disiplinlerden yaratıcı isimlerle buluşmak isteyen ziyaretçiler için sosyal bir buluşma noktası yaratmayı amaçlıyor.

Bu yıl etkinliğe ev sahipliği yapacak 2PLAN Terminal ise otomotiv deneyimini farklı alanlarla bir araya getiren yapısıyla programın bir parçası olacak. Terminal'in endüstriyel mimarisi içerisinde bağımsız markalardan sanata, tasarımdan gastronomiye uzanan farklı alanlar iki gün boyunca yan yana gelecek.

Etkinliğin otomobil tarafında ise 2PLAN Car Market var. Terminal'in -1. katındaki alan, 10–11 Ekim'e özel fırsatlarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinliğin otomobil tarafında ise 2PLAN Car Market var. Terminal'in -1. katındaki alan, 10–11 Ekim'e özel fırsatlarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

'2. el otomobile dair aradığın her şey burada' yaklaşımıyla hazırlanan Car Market'te iki güne özel fırsat araçları sergilenecek. Seçili araçlarda özel avantajların yanı sıra ziyaretçilere yönelik sürpriz hediyeler de sunulacak.

Car Market'te yalnızca araçları incelemek de mümkün olmayacak. 2PLAN'ın ikinci el otomobil alım-satım ve takas seçenekleri ile Banko hizmeti hakkında bilgi alınabilecek; finansman, güvence ve otomobile yönelik farklı çözümler de ziyaretçilere sunulacak.

Böylece bir yanda Tanıdık Alan'ın bağımsız markaları ve yaratıcı üreticileri yer alırken diğer yanda otomobil dünyasını merak eden ziyaretçiler için ayrı bir keşif alanı oluşturulacak.

Tanıdık Alan'ın iki günlük programında sanat, müzik ve gastronomi de önemli bir yer tutuyor.

Tanıdık Alan'ın iki günlük programında sanat, müzik ve gastronomi de önemli bir yer tutuyor.

Sanat bölümünde genç ve bağımsız sanatçıların çalışmalarına yer verilecek. Offgrid Art Shop, Selin Gençoğlu ve Ali Ömer Erener gibi isimlerin üretimleri ziyaretçilerle buluşurken farklı sanat disiplinlerini daha geniş bir kitleyle bir araya getirmek hedefleniyor. Müzik ise gün boyunca devam edecek DJ performanslarıyla etkinliğe eşlik edecek. Gastronomi tarafında Rebel, Budakaya by Kaia, Gusina ve Paseo gibi farklı lezzet durakları bulunacak.

Kısacası iki günlük programda bağımsız markaları keşfetmekten sanatçıların üretimlerine göz atmaya, müzik dinlemekten farklı lezzetler denemeye ve otomobil dünyasını keşfetmeye kadar farklı seçenekler bir arada olacak.

Tanıdık Alan Pop-Up Market, 10–11 Ekim tarihlerinde 2PLAN Terminal Etiler'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın