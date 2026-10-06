Alışverişten Sanata, Müzikten Otomobile: Tanıdık Alan Pop-Up Market 10–11 Ekim'de 2PLAN Etiler'de!
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İstanbul'un bağımsız markalarını ve yaratıcı isimlerini aynı çatı altında buluşturan Tanıdık Alan Pop-Up Market, ikinci edisyonuyla geri dönüyor.
10–11 Ekim'de 2PLAN Terminal Etiler'de gerçekleşecek etkinlikte 80'den fazla marka, sanatçı ve yaratıcı üretici yer alacak. İki gün boyunca alışverişin yanı sıra sanat, müzik ve gastronomi de programın önemli parçalarından olacak. 2PLAN Car Market ise etkinliğe özel araçlar ve farklı otomotiv hizmetleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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İstanbul'un bağımsız markalarını ve yaratıcı üreticilerini bir araya getiren Tanıdık Alan Pop-Up Market, ikinci edisyonu için bu kez 2PLAN Terminal Etiler'e taşınıyor.
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Etkinliğin otomobil tarafında ise 2PLAN Car Market var. Terminal'in -1. katındaki alan, 10–11 Ekim'e özel fırsatlarla ziyaretçilerini ağırlayacak.
Tanıdık Alan'ın iki günlük programında sanat, müzik ve gastronomi de önemli bir yer tutuyor.
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Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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