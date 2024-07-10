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Ali İsmail Korkmaz Ölümünün 11. Yıl Dönümünde Hatay'da Anıldı! Tartışmalarsa Hâlâ Sürüyor!

Ali İsmail Korkmaz Ölümünün 11. Yıl Dönümünde Hatay'da Anıldı! Tartışmalarsa Hâlâ Sürüyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 22:03

2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 11'inci ölüm yıl dönümünde Hatay'da anıldı. Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yaşatmak amacıyla kurulan ALİKEV tarafından düzenlenen anma töreni, Defne Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Korkmaz'ın ölüm yıl dönümünde bir yandan anma törenleri düzenlenirken bir yandan birtakım tartışmalar da yeniden gündeme geldi. 

İşte, detaylar...

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2013 yılında İstanbul'da başlayan Gezi Parkı eylemleri, Türkiye'nin 79 farklı iline hızla yayıldı. Bu olaylar sırasında, genç bir üniversite öğrencisi olan Ali İsmail Korkmaz dahil olmak üzere sekiz kişi hayatını kaybetti.

2013 yılında İstanbul'da başlayan Gezi Parkı eylemleri, Türkiye'nin 79 farklı iline hızla yayıldı. Bu olaylar sırasında, genç bir üniversite öğrencisi olan Ali İsmail Korkmaz dahil olmak üzere sekiz kişi hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2013 tarihinde; protestoların en yoğun olduğu bir dönemde, Eskişehir'de sivil kıyafetli polisler ve bazı sokak esnafı tarafından saldırıya uğradı. 

Saldırı sırasında başına aldığı ağır darbeler neticesinde beyin kanaması geçiren ve daha sonra komaya giren Korkmaz, 38 gün sonra 10 Temmuz 2013'te hayatını kaybetti.

Peki, Ali İsmail Korkmaz Davası Nasıl Sonuçlandı?

Peki, Ali İsmail Korkmaz Davası Nasıl Sonuçlandı?

Korkmaz'ın ölümüne ilişkin dava, 21 Ocak 2015'te sonuçlandı. Mahkeme, sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan'a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut'a 10 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca, saldırıya katıldığı belirlenen fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'e altı yıl sekiz ay hapis cezası verildi. Ancak, polis memuru Hüseyin Engin beraat etti.

Korkmaz'ın ailesi, Engin'in beraat kararına itiraz etti ve dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, Engin'in beraat kararını bozdu ve diğer hükümleri onayladı. Yeniden görülen davada, Engin'e 'kasten basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Korkmaz'ın anısını yaşatmak amacıyla 2014 yılında kurulan 'Ali İsmail Korkmaz Vakfı' (ALİKEV), tarafından düzenlenen etkinliklerle 19 yaşındaki Ali İsmail ölümünün 11. yılında Hatay'da anılacak.

Korkmaz'ın anısını yaşatmak amacıyla 2014 yılında kurulan 'Ali İsmail Korkmaz Vakfı' (ALİKEV), tarafından düzenlenen etkinliklerle 19 yaşındaki Ali İsmail ölümünün 11. yılında Hatay'da anılacak.

Anma etkinlikleri, Hatay'ın Defne ilçesindeki Defne Atatürk Stadyumu'nda 20.30'da gerçekleştirilecek. Anma konserinde, sanatçı Cem Erdost İleri ve ALİKEV Müzik Topluluğu şarkılarını Ali İsmail için söyleyecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Ali İsmail’in hayalleri, umutları ve adalet arayışı bizlere daima ilham verecek" ifadeleriyle Ali İsmail Korkmaz'ı ölümünün 11. yılında andı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Ali İsmail’in hayalleri, umutları ve adalet arayışı bizlere daima ilham verecek" ifadeleriyle Ali İsmail Korkmaz'ı ölümünün 11. yılında andı.
twitter.com

Dedetaş'a tepki, AK Gençlik Üsküdar adlı hesaptan geldi. 19 yaşında hayatını kaybeden Korkmaz'ı hedef alan hesap, 'terör' ithamında bulundu.

Dedetaş'a tepki, AK Gençlik Üsküdar adlı hesaptan geldi. 19 yaşında hayatını kaybeden Korkmaz'ı hedef alan hesap, 'terör' ithamında bulundu.
twitter.com
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Peki, Ali İsmail Korkmaz Kimdir?

Peki, Ali İsmail Korkmaz Kimdir?

Ali İsmail Korkmaz, 28 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya geldi. Korkmaz, 10 Temmuz 2013 yılında henüz 19 yaşındayken hayatını kaybettiğinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği bölümünde eğitim alıyordu.

CHP Lideri Özgür Özel de Ali İsmail Korkmaz'ı Andı

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