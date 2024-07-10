Ali İsmail Korkmaz Ölümünün 11. Yıl Dönümünde Hatay'da Anıldı! Tartışmalarsa Hâlâ Sürüyor!

Korkmaz'ın ölümüne ilişkin dava, 21 Ocak 2015'te sonuçlandı. Mahkeme, sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan'a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut'a 10 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca, saldırıya katıldığı belirlenen fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'e altı yıl sekiz ay hapis cezası verildi. Ancak, polis memuru Hüseyin Engin beraat etti.

Korkmaz'ın ailesi, Engin'in beraat kararına itiraz etti ve dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, Engin'in beraat kararını bozdu ve diğer hükümleri onayladı. Yeniden görülen davada, Engin'e 'kasten basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.