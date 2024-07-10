Ali İsmail Korkmaz Ölümünün 11. Yıl Dönümünde Hatay'da Anıldı! Tartışmalarsa Hâlâ Sürüyor!
Ali İsmail Korkmaz Ölümünün 11. Yıl Dönümünde Hatay'da Anıldı! Tartışmalarsa Hâlâ Sürüyor!
2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 11'inci ölüm yıl dönümünde Hatay'da anıldı. Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yaşatmak amacıyla kurulan ALİKEV tarafından düzenlenen anma töreni, Defne Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Korkmaz'ın ölüm yıl dönümünde bir yandan anma törenleri düzenlenirken bir yandan birtakım tartışmalar da yeniden gündeme geldi.
İşte, detaylar...
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2013 yılında İstanbul'da başlayan Gezi Parkı eylemleri, Türkiye'nin 79 farklı iline hızla yayıldı. Bu olaylar sırasında, genç bir üniversite öğrencisi olan Ali İsmail Korkmaz dahil olmak üzere sekiz kişi hayatını kaybetti.
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Peki, Ali İsmail Korkmaz Davası Nasıl Sonuçlandı?
Korkmaz'ın anısını yaşatmak amacıyla 2014 yılında kurulan 'Ali İsmail Korkmaz Vakfı' (ALİKEV), tarafından düzenlenen etkinliklerle 19 yaşındaki Ali İsmail ölümünün 11. yılında Hatay'da anılacak.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Ali İsmail’in hayalleri, umutları ve adalet arayışı bizlere daima ilham verecek" ifadeleriyle Ali İsmail Korkmaz'ı ölümünün 11. yılında andı.
Dedetaş'a tepki, AK Gençlik Üsküdar adlı hesaptan geldi. 19 yaşında hayatını kaybeden Korkmaz'ı hedef alan hesap, 'terör' ithamında bulundu.
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Peki, Ali İsmail Korkmaz Kimdir?
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