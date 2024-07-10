CHP Lideri Özgür Özel'den Gezi Parkı Eylemlerinde Öldürülen Ali İsmail Korkmaz İçin Mesaj!
CHP Lideri Özgür Özel'den Gezi Parkı Eylemlerinde Öldürülen Ali İsmail Korkmaz İçin Mesaj!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir'de öldürülen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın 11'inci ölüm yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.
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İstanbul’da 2013 yılında başlayan Gezi Parkı eylemleri, Türkiye genelinde 79 ile yayıldı. Eylemler sırasında aralarında 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın da olduğu sekiz kişi yaşamını yitirdi.
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan Ali İsmail, eylemler sırasında, 2 Haziran 2013’te sivil giyimli polisler ve sokaktaki esnaf tarafından dövüldü. Komaya giren Ali İsmail Korkmaz, 38 gün sonra hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ali İsmail Korkmaz'ın 11'inci ölüm yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı.
Özel paylaşımında, "Gezi'de düşlerinden tekmelediğiniz Ali İsmail'in düşlediği özgür dünyayı birlikte kurmak için mücadele ediyoruz. Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında. Onu asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'in paylaşımı 👇
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elbet bir gün suçlular adil bir şekilde yargılanıp hak ettikleri cezaları alacaklardır.Umutsuz yaşanmıyor evlat,yerinde rahat et.....
çocuk gitti ama fırıncıya biraz polise bekçiye 0 ceza?? tayyip bey bunu düşünüyor mu? hayır