Ali Hamaney Yıllar Sonra Silahla Cuma Hutbesine Çıktı: “Kana Susamış Kuduz Köpek İsrail”
Ali Hamaney Yıllar Sonra Silahla Cuma Hutbesine Çıktı: “Kana Susamış Kuduz Köpek İsrail”
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İran, İsrail’in Lübnan’da düzenlendiği hava saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah’ın intikamı için İsrail’e füze saldırısı düzenlemişti.
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İran’ın dini lideri Ali Hamaney, bugün başkent Tahran’da Cuma namazı hutbesine elinde silahıyla çıktı ve İsrail’i tehdit etti.
Hamaney, İsrail’e karşı tüm Müslüman alemine seslenerek ortak düşmana karşı birlik olunması gerektiğini söyledi.
İran’ın İsrail’e yaptığı saldırının meşru olduğunu söyleyen Hamaney; “Silahlı kuvvetlerimizin eylemi işgalci siyonist rejime karşı verebileceğimiz en hafif cezaydı. İşledikleri akıl almaz suçlar karşısında bu kana susamış kuduz köpeğe karşı verebileceğimiz en hafif yanıtı verdik. Biz her türlü görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Her türlü sorumluluğumuzu ciddiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz. İslam Cumhuriyeti elindeki vazifeyi en büyük kararlılıkla yerine getirecek." ifadelerini kullandı.
Hamaney, İsrail’in Hizbullah direnişene karşı kesinlikle zafer kazanamayacağını söyleyerek sözlerine tamamladı.
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