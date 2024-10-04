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Ali Hamaney Yıllar Sonra Silahla Cuma Hutbesine Çıktı: “Kana Susamış Kuduz Köpek İsrail”

Ali Hamaney Yıllar Sonra Silahla Cuma Hutbesine Çıktı: “Kana Susamış Kuduz Köpek İsrail”

İran
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.10.2024 - 13:42

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail ile yaşanan gerilim sonrası dört yıl aradan sonra vatandaşlarına Cuma hutbesinde seslendi. Minbere elinde tutuğu uzun namlulu silahla çıkan Ali Hamaney, İsrail için “Kana susamış kuduz köpek” tanımını kullandı.

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İran, İsrail’in Lübnan’da düzenlendiği hava saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah’ın intikamı için İsrail’e füze saldırısı düzenlemişti.

İran, İsrail’in Lübnan’da düzenlendiği hava saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah’ın intikamı için İsrail’e füze saldırısı düzenlemişti.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, bugün başkent Tahran’da Cuma namazı hutbesine elinde silahıyla çıktı ve İsrail’i tehdit etti.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, bugün başkent Tahran’da Cuma namazı hutbesine elinde silahıyla çıktı ve İsrail’i tehdit etti.

Hamaney, İsrail’e karşı tüm Müslüman alemine seslenerek ortak düşmana karşı birlik olunması gerektiğini söyledi.

Hamaney, İsrail’e karşı tüm Müslüman alemine seslenerek ortak düşmana karşı birlik olunması gerektiğini söyledi.

İran’ın İsrail’e yaptığı saldırının meşru olduğunu söyleyen Hamaney; “Silahlı kuvvetlerimizin eylemi işgalci siyonist rejime karşı verebileceğimiz en hafif cezaydı. İşledikleri akıl almaz suçlar karşısında bu kana susamış kuduz köpeğe karşı verebileceğimiz en hafif yanıtı verdik. Biz her türlü görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Her türlü sorumluluğumuzu ciddiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz. İslam Cumhuriyeti elindeki vazifeyi en büyük kararlılıkla yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

İran’ın İsrail’e yaptığı saldırının meşru olduğunu söyleyen Hamaney; “Silahlı kuvvetlerimizin eylemi işgalci siyonist rejime karşı verebileceğimiz en hafif cezaydı. İşledikleri akıl almaz suçlar karşısında bu kana susamış kuduz köpeğe karşı verebileceğimiz en hafif yanıtı verdik. Biz her türlü görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Her türlü sorumluluğumuzu ciddiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz. İslam Cumhuriyeti elindeki vazifeyi en büyük kararlılıkla yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

Hamaney, İsrail’in Hizbullah direnişene karşı kesinlikle zafer kazanamayacağını söyleyerek sözlerine tamamladı.

Hamaney, İsrail’in Hizbullah direnişene karşı kesinlikle zafer kazanamayacağını söyleyerek sözlerine tamamladı.

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