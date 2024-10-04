Ali Hamaney Yıllar Sonra Silahla Cuma Hutbesine Çıktı: “Kana Susamış Kuduz Köpek İsrail”

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail ile yaşanan gerilim sonrası dört yıl aradan sonra vatandaşlarına Cuma hutbesinde seslendi. Minbere elinde tutuğu uzun namlulu silahla çıkan Ali Hamaney, İsrail için “Kana susamış kuduz köpek” tanımını kullandı.