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Ali Bey Amca! Yeşilçam'ın Sevilen Karakteri Hüdaverdi'yi Canlandıran Önder Tekin'in Son Hali Şaşırttı!

Ali Bey Amca! Yeşilçam'ın Sevilen Karakteri Hüdaverdi'yi Canlandıran Önder Tekin'in Son Hali Şaşırttı!

Yeşilçam
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 11:49

Yeşilçam efsanelerinden biri olan Hüdaverdi Pırtık'ın sevilen başrolü Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun değişimi görenleri şaşırttı.

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1971 yılında yayınlanan Hüdaverdi Pırtık filmi Yeşilçam efsaneleri arasında yer almayı başardı.

1971 yılında yayınlanan Hüdaverdi Pırtık filmi Yeşilçam efsaneleri arasında yer almayı başardı.

Hüdaverdi'nin sevimli hallerinin yanı sıra adeta büyümüş de küçülmüş tavırları herkesin büyük sevgisini kazanmıştı.

Hüdaverdi'nin sevimli hallerinin yanı sıra adeta büyümüş de küçülmüş tavırları herkesin büyük sevgisini kazanmıştı.

Üstünden geçen uzun yıllara rağmen hala büyük sempati beklediğimiz Hüdaverdi'yi canlandıran Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı.

Üstünden geçen uzun yıllara rağmen hala büyük sempati beklediğimiz Hüdaverdi'yi canlandıran Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı.

58 yaşındaki Tekin, çeşitli firmalarda 22 yıldır makine ve satın alma müdürü olarak çalışıyor.

58 yaşındaki Tekin, çeşitli firmalarda 22 yıldır makine ve satın alma müdürü olarak çalışıyor.

Eski oyuncunun ağarmış saçları görenlerde şaşkınlık yarattı.

Eski oyuncunun ağarmış saçları görenlerde şaşkınlık yarattı.

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