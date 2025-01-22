Alevlerin Sardığı Umutlar ve Çaresiz Çığlıklar
Türkiye’nin gözde kış tatili destinasyonlarından biri olan Kartalkaya, bu kez tatil cennetinden bir trajediye dönüştü. Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’in o karanlık gecesinde başlayan yangın, 76 canı aramızdan aldı. Olayın vahameti ise sadece alevlerin değil, ihmallerin de bu trajediye yakıt olmasıydı.
Gece saat 03.30… İnsanlar karın tadını çıkarıp odalarına çekilmişti.
Yangını Yaşayanlar: Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Kapıda
Yangına doğrudan maruz kalanlar için, yaşanan anılar kolayca silinemez. Travma sonrası stres bozukluğu, bu kişilerde en yaygın görülen etkidir. Sürekli olarak o geceyi rüyalarında görmek, duman kokusunu hatırlatan şeylerle tetiklenmek, hatta basit bir alarm sesine bile korkuyla tepki vermek, bu travmanın belirtileri arasında.
Özellikle çocuklar için bu durum daha karmaşık bir hal alabilir. Çocuklar korkularını ifade etmekte zorlanır; dolayısıyla ani korkular, uyku sorunları, ebeveynlere yapışma gibi davranışlarla bunu dışa vurabilirler. Bu noktada, yaşananları bastırmaya çalışmak yerine profesyonel destek almak çok önemlidir. Psikologlarla ya da travma konusunda uzman terapistlerle görüşmek, iyileşme sürecinin en etkili yoludur.
Tanık olanlar ve izleyenler: İkinci derece travma
Unutmayalım!
Bu tür olaylardan sonra hem bireyler hem de toplum olarak dayanışma içinde olmak çok önemli. Yas tutmak, kayıpları kabullenmek ve sonrasında yeniden ayağa kalkmak zaman alır. Ancak unutmayalım ki psikolojik destek almak, güçsüzlük değil, cesaretin bir göstergesidir.
Kartalkaya Faciası’nın izlerini silmek zor olabilir ama doğru adımlarla bu acıların üstesinden gelmek mümkün. Psikolojik olarak güçlü olmak, hem kendimize hem de toplumumuza olan borcumuzdur. Bir daha böylesine bir acı yaşamamak için, hem fiziksel hem ruhsal olarak hazırlıklı olmalıyız.
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