Alevlerin Sardığı Umutlar ve Çaresiz Çığlıklar

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Kimi çocuklarıyla uykuya dalmış, kimi kayak yorgunluğunu geride bırakmaya çalışıyordu. Ama o saatte, dördüncü kattaki restoranda bir kıvılcım, sessizce oteli sardı. Ahşap kaplama dış cephe, yangını adeta bir kâbus gibi büyütürken, yangın alarmı çalışmadı. Koridorlara dolan duman, insanların son anlarını karanlıkla örtüyordu.

Çığlıklar, koşuşturmalar, çaresizce birbirine sarılan insanlar… O anlarda yaşanan panik, adeta oteldeki herkesin kaderini çizdi. Yangından kaçanlar, binanın pencerelerine yöneldi. Bazıları çarşafları birbirine bağlayıp kurtulmaya çalıştı. Ama ne yazık ki, hayatlarını bu şekilde riske atmak zorunda kalanlar arasında yere düşerek hayatını kaybedenler de vardı. Hayal edin: Bir babanın henüz 1 yaşındaki bebeğini camdan sarkıtıp kurtarma çabasını. O çaresizlikte kendi hayatını feda etme kararını… Bu, bir babanın yapabileceği en acı fedakarlıklardan biri değil miydi?

Otele gelen itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanları, sert kış koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yangına müdahalede zorluk yaşadı. 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin arasından kurtulanlar için bu bir mucizeydi. Ancak 76 kişi için o mucize gerçekleşmedi. Yaralı olarak kurtulan 51 kişi ise bu korkunç gecenin tanıkları olarak hayatlarına devam etmeye çalışacak.

Yangının ardından ortaya çıkan detaylar ise acının üzerine tuz basar nitelikteydi: Yangın alarmı neden çalışmadı? Acil çıkışlar neden işlevsizdi? Oysa ki böylesine büyük bir otel için yangın güvenlik önlemleri bir tercih değil, bir zorunluluktu. Bu zorunluluğun ihmali, bu kadar çok insanın hayatına mal oldu.

Madalyonun öteki yüzüne bakarsak yangını yaşayanlar, ailelerini kaybedenler ya da o korkunç görüntülere şahit olanlar için bu bir ömür boyu sürebilecek bir travma demek.

Böylesi büyük trajediler, sadece fiziksel kayıplara değil, ruhsal yaralara da yol açar. Olay yerinde olanların ve bu anlara tanık olanların yaşadığı travmayı anlamak ve psikolojimizi nasıl sağlam tutacağımızı bilmek hayati önem taşıyor.