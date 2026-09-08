Alevde Izgara Neden Diğer Pişirme Yöntemlerinden Daha Lezzetlidir?

Evde veya standart bir restoranda eti tavaya attığınızda et genellikle pişirme yüzeyinde biriken yağın içinde kavrulur. Burger King'in alevde ızgara yönteminde ise durum çok daha farklı çalışıyor çünkü köfteler açık ızgara tellerinde, doğrudan ateşin üzerinde pişiyor. Bu süreçte etin fazla yağı ızgaradan süzülerek ayrılıyor ve alevin sıcaklığı köftenin dış yüzeyini sararak o klasik mangal lezzetini ortaya çıkarıyor.

Tab Gıda güvencesiyle sunulan ve tüm içerik süreçlerini neyediginibil.com üzerinden şeffafça paylaşan Burger King, kurulduğu günden bu yana bu klasikleşmiş yöntemi menülerinin kalbinde tutmaya devam ediyor.