Aldığı Borç Parayla Saçını Boyatıp Alemlere Akan Kişinin Alacaklısına Yazdığı Mesaj "Yuh" Dedirtti!
Aldığı Borç Parayla Saçını Boyatıp Alemlere Akan Kişinin Alacaklısına Yazdığı Mesaj "Yuh" Dedirtti!
Twitter (X)'da bir kullanıcı borç verdiği arkadaşından gelen mesajı paylaştı. Kadın borcunu ödemesini beklerken aldığı mesaj karşısında şok oldu.
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Böyle şeyler olmaz sanıyorsanız, size daha önce hiç duymadığınız bir mesaj göstereceğiz!
Kendisinden bir miktar borç alan arkadaşından gelen mesajı paylaşan kullanıcı hayatının şokunu yaşadı.
Bu kadarına da "Pes" dedirten hikayede önce "İhtiyacım var" diye para isteyen kişi bunu bir güzel lüksü için harcadı.
Kullanıcı "Sosyal medya paylaşımlarından görüyorum. Parayı aldığından beri kuaföre gitti. Saçlarını boyattı. O mekan senin, bu mekan benim geziyor" diye yazdı.
Kullanıcı daha borcu istemeye bile kalmadan borçlusundan gelen mesaj ile ağzı açık kaldı.
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Borç parayı alemlere akıp tüketen arkadaşı, "Ben senden aldığım borcu ödeyemeyeceğim" diye yazdı.
Kadın "Bu nasıl yüzsüzlük?" diye sorunca da "Ne var? Sen zenginsin. Benim parama mı kaldın?" diye söyledi.
Kadın isyanını sosyal medyada paylaştı:
İşte o yazışma:
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Dava yoluna başvuran kadın parayı ancak bu şekilde alabildiğini paylaştı.
İşte kullanıcıların yorumları:
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Siz borçlunun yazdıkları karşısında neler düşündünüz? Hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Yorumlarda buluşalım...
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