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Regl Olduğu Halde Namaz Kılıp Oruç Tuttuğunu Söyleyen Bir Kadının Açıklaması Tartışma Yarattı!

Regl Olduğu Halde Namaz Kılıp Oruç Tuttuğunu Söyleyen Bir Kadının Açıklaması Tartışma Yarattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 10:06

Twitter (X) kullanıcısının bir kadının 'Reglken namaz kılıp oruç tutuyorum', açıklamasını paylaşması tartışma yarattı.

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Twitter (X)'da bir kullanıcının paylaşımı kadınlar arasında tartışma yarattı. Adet gören kadının abdesti tutmaz, diye bilenlerin tüm bildikleri sıfırlandı.

Twitter (X)'da bir kullanıcının paylaşımı kadınlar arasında tartışma yarattı. Adet gören kadının abdesti tutmaz, diye bilenlerin tüm bildikleri sıfırlandı.

Kullanıcı, bir kadının sosyal medyada, hoca olarak tanınan kişiden etkilenip yanlış bilgi verdiğini söyledi.

Kullanıcı, bir kadının sosyal medyada, hoca olarak tanınan kişiden etkilenip yanlış bilgi verdiğini söyledi.

Yaptığı paylaşımda kadının, "2 yıldır regl dönemlerimde namaz kılıp oruç tutuyorum" dediği görülüyordu.

Yaptığı paylaşımda kadının, "2 yıldır regl dönemlerimde namaz kılıp oruç tutuyorum" dediği görülüyordu.

Kadın bunu hoca olarak tanınan Mehmet Okuyan'dan öğrendiğini ve çok rahat ettiğini de yazmıştı.

Kadın bunu hoca olarak tanınan Mehmet Okuyan'dan öğrendiğini ve çok rahat ettiğini de yazmıştı.

Kadının o açıklaması şöyleydi👇🏻

Kadının o açıklaması şöyleydi👇🏻
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Kullanıcı bu açıklamaları Twitter (X)'da gündeme getirdi: "Gördüğünüz gibi bir arkadaş reglken oruç tutup, namaz kıldığını belirtmiş. Bu sapkınlığın sayısı günden güne artıyor, ehli sünnet hocaları dinlemekten uzak kalan kesim, sapıtık olan sözde 'hocaları' dinliyor" diye yazdı.

Kullanıcı bu açıklamaları Twitter (X)'da gündeme getirdi: "Gördüğünüz gibi bir arkadaş reglken oruç tutup, namaz kıldığını belirtmiş. Bu sapkınlığın sayısı günden güne artıyor, ehli sünnet hocaları dinlemekten uzak kalan kesim, sapıtık olan sözde 'hocaları' dinliyor" diye yazdı.

Kullanıcının yazdıklarına tepkiler yükseldi.

Kullanıcının yazdıklarına tepkiler yükseldi.

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Hocayı tanıyanlar onu savundu.

Hocayı tanıyanlar onu savundu.

"Oruç tutulur" diyenler oldu...

"Oruç tutulur" diyenler oldu...

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Diyanet'in web sayfasında ise kadınların özel günlerinin 10'uncu gününden sonra, özür sayıldığından, ibadetlerini yerine getirebilecekleri yazıyor.

Diyanet'in web sayfasında ise kadınların özel günlerinin 10'uncu gününden sonra, özür sayıldığından, ibadetlerini yerine getirebilecekleri yazıyor.

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mamamia

Regl iken oruç da tutulmaz namaz da kılınmaz kardeşim şeyinizden element uydurmayın.

Selver.1994.06

Şu sahtekarlara inanmayı bir bırakın adetliyken namaz kılınıp oruç tutulmaz

Boncuk Mavisoy

Bunların Işidlilere bir kez sapkın dediğini duymadım ama kıza yapıştırmışlar etiketi ve İslam çok şekilci bir din olmaya başladı böyleleri yüzünden. Fikrini ... Devamını Gör

Tony Soprano

Daeş'e sapkın diyen hoca duymamak senin kendi hatan moruk. Ben bir çok kez duydum. İslam zaten şekilci bir din yeni olan birşey yok. Bazı ibadetlerin kuralla... Devamını Gör