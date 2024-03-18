Regl Olduğu Halde Namaz Kılıp Oruç Tuttuğunu Söyleyen Bir Kadının Açıklaması Tartışma Yarattı!
Regl Olduğu Halde Namaz Kılıp Oruç Tuttuğunu Söyleyen Bir Kadının Açıklaması Tartışma Yarattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Twitter (X)'da bir kullanıcının paylaşımı kadınlar arasında tartışma yarattı. Adet gören kadının abdesti tutmaz, diye bilenlerin tüm bildikleri sıfırlandı.
Kullanıcı, bir kadının sosyal medyada, hoca olarak tanınan kişiden etkilenip yanlış bilgi verdiğini söyledi.
Yaptığı paylaşımda kadının, "2 yıldır regl dönemlerimde namaz kılıp oruç tutuyorum" dediği görülüyordu.
Kadın bunu hoca olarak tanınan Mehmet Okuyan'dan öğrendiğini ve çok rahat ettiğini de yazmıştı.
Kadının o açıklaması şöyleydi👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kullanıcı bu açıklamaları Twitter (X)'da gündeme getirdi: "Gördüğünüz gibi bir arkadaş reglken oruç tutup, namaz kıldığını belirtmiş. Bu sapkınlığın sayısı günden güne artıyor, ehli sünnet hocaları dinlemekten uzak kalan kesim, sapıtık olan sözde 'hocaları' dinliyor" diye yazdı.
Kullanıcının yazdıklarına tepkiler yükseldi.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hocayı tanıyanlar onu savundu.
"Oruç tutulur" diyenler oldu...
👇🏻
Diyanet'in web sayfasında ise kadınların özel günlerinin 10'uncu gününden sonra, özür sayıldığından, ibadetlerini yerine getirebilecekleri yazıyor.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Regl iken oruç da tutulmaz namaz da kılınmaz kardeşim şeyinizden element uydurmayın.
Şu sahtekarlara inanmayı bir bırakın adetliyken namaz kılınıp oruç tutulmaz
Bunların Işidlilere bir kez sapkın dediğini duymadım ama kıza yapıştırmışlar etiketi ve İslam çok şekilci bir din olmaya başladı böyleleri yüzünden. Fikrini ... Devamını Gör
Daeş'e sapkın diyen hoca duymamak senin kendi hatan moruk. Ben bir çok kez duydum. İslam zaten şekilci bir din yeni olan birşey yok. Bazı ibadetlerin kuralla... Devamını Gör