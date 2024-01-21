Aldatıldıklarını Akla Hayale Gelmeyecek Yöntemlerle Fark Eden 15 Kişinin Trajikomik Hikayesi
Aldatıldıklarını Akla Hayale Gelmeyecek Yöntemlerle Fark Eden 15 Kişinin Trajikomik Hikayesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İlişkiler çok güzel şeyler ve güven belki de en temeli. Buna rağmen bazenleri istenmeyen olaylar yaşanabiliyor ve partnerler birbirlerini aldatabiliyor. Bugün, aldatıldıklarını en beklenmedik şekillerde öğrenen 15 kişinin hikayesine bakacağız.
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1. "Eski sevgilim 24 kilometre uzakta bir apartmanda yaşıyordu. Bir gece, komşularından biri tabancasını temizlerken yanlışlıkla ateş etti ve mermi ortak duvarı geçip buzdolabına saplandı."
2. "Meslektaşım alışveriş yaparken, polis memuru olan bir aile dostuyla karşılaştı. Konuşurlarken polis memuru iyi ama uykusuz olduğunu söyledi çünkü bütün gece uyuşturucu ve hayat kadınları tarafından kullanılan bir noktadan kaçan bir araba aramışlardı."
3. "Teyzem, kuaföründen kocasının onu aldattığını duymuştu ve kadının adresine Google Earth üzerinden baktı."
4. "Uzun zaman önce mesafeli ilişki yaşadığım sevgilimi ziyarete gittim ve Sandy adında bir oda arkadaşı vardı."
5. "Birgün sevgilim benimle bir şeker markasını sevmediğim hakkında tartışmaya başladı."
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6. "Annesi bütün olanları anlattı..."
7. "Nişanlım sarhoş oldu ve dün geceki ilişkimizden ne kadar zevk aldığını söylemeye başladı."
8. "Beni aldattığı kız, Discord üzerinden olan her şeyi anlattı."
9. "Sevgilime sürpriz doğum günü partisi hazırlıyordum ve bu yüzden biraz sır saklarmışcasına davranmam gerekiyordu."
10. "Anneler Günü için anneme hediye bakıyordum ve kocam aniden daha önce hiç bahsetmediği bir hediye firmasını önerdi."
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11. "Arabamla bir hotelin önünden geçiyordum ve arabasını dışarıda park edilmiş olarak gördüm."
12. "Hazırladığı bir projeyi kontrol etmem için e-mail yolladı ama yollayan kısmında bir kız ismi vardı."
13. "Erkek arkadaşım, kardeşinin eski kız arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atmaya çalıştı...
14. "Birlikte yaşıyorduk ve odalardan biri ortak bir oyun bilgisayarı ile ofis alanı olarak kullanılıyordu (herkesin kendi dizüstü bilgisayarı vardı). Birbirimiz için okumak üzere ilginç haberler veya makaleler içeren açık sekmeler bırakmayı alışkanlık haline getirmiştik."
15. "Beni aldattığı kızı 'İkinci Sevgilim' diye kaydetmişti..."
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