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Aldatıldıklarını Akla Hayale Gelmeyecek Yöntemlerle Fark Eden 15 Kişinin Trajikomik Hikayesi

Aldatıldıklarını Akla Hayale Gelmeyecek Yöntemlerle Fark Eden 15 Kişinin Trajikomik Hikayesi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 10:31

İlişkiler çok güzel şeyler ve güven belki de en temeli. Buna rağmen bazenleri istenmeyen olaylar yaşanabiliyor ve partnerler birbirlerini aldatabiliyor. Bugün, aldatıldıklarını en beklenmedik şekillerde öğrenen 15 kişinin hikayesine bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Eski sevgilim 24 kilometre uzakta bir apartmanda yaşıyordu. Bir gece, komşularından biri tabancasını temizlerken yanlışlıkla ateş etti ve mermi ortak duvarı geçip buzdolabına saplandı."

1. "Eski sevgilim 24 kilometre uzakta bir apartmanda yaşıyordu. Bir gece, komşularından biri tabancasını temizlerken yanlışlıkla ateş etti ve mermi ortak duvarı geçip buzdolabına saplandı."

'Başka bir komşusu polisi aradı ve eski sevgilim polis raporu ve benzeri şeylerle uğraşmak zorunda kaldı. Ben de polis raporunu okudum ve içinde, silahın yanlışlıkla ateşlendiği sırada onunla yatağında olan, tanımadığım bir adamın adı vardı. 'Tek gecelik ilişki' yaşadığını söyledi ve 1,5 yıllık ilişkimiz çöp oldu.'

2. "Meslektaşım alışveriş yaparken, polis memuru olan bir aile dostuyla karşılaştı. Konuşurlarken polis memuru iyi ama uykusuz olduğunu söyledi çünkü bütün gece uyuşturucu ve hayat kadınları tarafından kullanılan bir noktadan kaçan bir araba aramışlardı."

2. "Meslektaşım alışveriş yaparken, polis memuru olan bir aile dostuyla karşılaştı. Konuşurlarken polis memuru iyi ama uykusuz olduğunu söyledi çünkü bütün gece uyuşturucu ve hayat kadınları tarafından kullanılan bir noktadan kaçan bir araba aramışlardı."

'Şüpheliyi asla bulamadıklarını, ancak kovalamacanın ortasında şüphelinin arabasının kaldırıma çarptığını ve ön tamponunu kaybettiğini söyledi. Bu nedenle, ön tamponu olmayan beyaz bir sedan arayışındaydılar.'

'O akşam kadın eve gittiğinde kocası, ön tamponu olmadan 'şehir dışı' iş gezisinden döndü ve adamın beyaz bir sedanı vardı.'

3. "Teyzem, kuaföründen kocasının onu aldattığını duymuştu ve kadının adresine Google Earth üzerinden baktı."

3. "Teyzem, kuaföründen kocasının onu aldattığını duymuştu ve kadının adresine Google Earth üzerinden baktı."

'Baktığında, Google Earth'teki fotoğraf çekildiğinde kocasının arabasının orada olduğunu fark etti.'

4. "Uzun zaman önce mesafeli ilişki yaşadığım sevgilimi ziyarete gittim ve Sandy adında bir oda arkadaşı vardı."

4. "Uzun zaman önce mesafeli ilişki yaşadığım sevgilimi ziyarete gittim ve Sandy adında bir oda arkadaşı vardı."

'Hep beraber dışarı çıktık ve Sandy olmadan eve döndük. Sabah telefon sesine uyandım ve arayanın adının Sandy olduğunu görünce üzerine çok düşünmeden telefonu açtım. Konuşansa bir erkekti ve bana kim olduğumu sordu. Biz kavga ederken sevgilim uyandı ve böylece beni aldattığını öğrendim. Şüphelenmeyeyim diye aldattığı erkeği en iyi arkadaşının ismiyle kaydetmişti.'

5. "Birgün sevgilim benimle bir şeker markasını sevmediğim hakkında tartışmaya başladı."

'O markayı sevmeme rağmen sürekli yemediğimi iddia ettiği için baya şaşırmıştım çünkü 7 aydır beraberdik ve bu kadar küçük bir şeyi bilmiyor olması garip geliyordu. Bir gün iş arkadaşıma adı geçen şekerlerden teklif ettim ve bana o şeker markasından nefret ettiğini söyledi. Böylece sevgilimin beni iş arkadaşımla aldattığını anlamış oldum. Üzücü olansa iş arkadaşımın da olanlardan haberi yoktu...'

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6. "Annesi bütün olanları anlattı..."

6. "Annesi bütün olanları anlattı..."

7. "Nişanlım sarhoş oldu ve dün geceki ilişkimizden ne kadar zevk aldığını söylemeye başladı."

7. "Nişanlım sarhoş oldu ve dün geceki ilişkimizden ne kadar zevk aldığını söylemeye başladı."

'Dün gece çalışıyordum ve eve gelmemiştim...'

8. "Beni aldattığı kız, Discord üzerinden olan her şeyi anlattı."

8. "Beni aldattığı kız, Discord üzerinden olan her şeyi anlattı."

9. "Sevgilime sürpriz doğum günü partisi hazırlıyordum ve bu yüzden biraz sır saklarmışcasına davranmam gerekiyordu."

'Hiçbir sorun olmadığını söylememe rağmen sürekli beni başka şeylerle suçlamaya devam etti. Doğum gününden bir gün önce sonunda, onu aldattığımı bildiğini ama o da beni aldattığı için bir sorun olmadığını söyledi. Sonrasında, sürpriz partisinde bütün arkadaşlarının önünde ondan ayrıldım.'

10. "Anneler Günü için anneme hediye bakıyordum ve kocam aniden daha önce hiç bahsetmediği bir hediye firmasını önerdi."

10. "Anneler Günü için anneme hediye bakıyordum ve kocam aniden daha önce hiç bahsetmediği bir hediye firmasını önerdi."

'Şüphelenip bilgisiyarına baktım ve işten sonra beraber uğradığımız bir bardaki kıza, oradan hediye yolladığını öğrendim...'

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11. "Arabamla bir hotelin önünden geçiyordum ve arabasını dışarıda park edilmiş olarak gördüm."

11. "Arabamla bir hotelin önünden geçiyordum ve arabasını dışarıda park edilmiş olarak gördüm."

'Biraz izlediğimde odaların birinden sevgilisiyle çıkarken gördüm.'

12. "Hazırladığı bir projeyi kontrol etmem için e-mail yolladı ama yollayan kısmında bir kız ismi vardı."

12. "Hazırladığı bir projeyi kontrol etmem için e-mail yolladı ama yollayan kısmında bir kız ismi vardı."

'Şüphelendim ve uyurken telefonuna girdiğimde beni aldattığını öğrendim.'

13. "Erkek arkadaşım, kardeşinin eski kız arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atmaya çalıştı...

13. "Erkek arkadaşım, kardeşinin eski kız arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atmaya çalıştı...

Ben o zamanlar septik şok, çift böbrek enfeksiyonu ve diğer birçok komplikasyon nedeniyle hastaneden yeni çıkmıştım ve o nedenle cinsel ilişkiye girmek için çok hasta olduğumu iddia etti. Ayrıca, başka biriyle zevk aramasına izin verdiğimi de söyledi. Kız her şeyin ekran görüntüsünü almıştı ve bana gönderdi. Erkek arkadaşım o sırada hala arkadaş olduğumuzu biliyordu, bu yüzden sık sık konuştuğum birini seçerek böyle bir şey yapmaya kalkışmasına şaşırdım.'

14. "Birlikte yaşıyorduk ve odalardan biri ortak bir oyun bilgisayarı ile ofis alanı olarak kullanılıyordu (herkesin kendi dizüstü bilgisayarı vardı). Birbirimiz için okumak üzere ilginç haberler veya makaleler içeren açık sekmeler bırakmayı alışkanlık haline getirmiştik."

14. "Birlikte yaşıyorduk ve odalardan biri ortak bir oyun bilgisayarı ile ofis alanı olarak kullanılıyordu (herkesin kendi dizüstü bilgisayarı vardı). Birbirimiz için okumak üzere ilginç haberler veya makaleler içeren açık sekmeler bırakmayı alışkanlık haline getirmiştik."

'Bir gün bilgisayarı kontrol etmek için gittim ve bir sekmede WhatsApp'ını açık unuttuğunu gördüm. İlk sohbeti yakın zamanda yeniden arkadaş olduğu eski bir sınıf arkadaşıylaydı. 'Keşke şu anda seni kollarımda tutabilseydim' diye yazmıştı. O sırada banyodaydı. Daha önce konuşuyorduk ve bana hayatının aşkı olduğumu söylüyordu. Ve 5 dakika sonra başka bir kıza onu ne kadar sevdiğini söyleyen mesajlar atıyordu...'

15. "Beni aldattığı kızı 'İkinci Sevgilim' diye kaydetmişti..."

'Saklamaya çalışmamış bile.'

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