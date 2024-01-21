Aldatıldıklarını Akla Hayale Gelmeyecek Yöntemlerle Fark Eden 15 Kişinin Trajikomik Hikayesi

'Şüpheliyi asla bulamadıklarını, ancak kovalamacanın ortasında şüphelinin arabasının kaldırıma çarptığını ve ön tamponunu kaybettiğini söyledi. Bu nedenle, ön tamponu olmayan beyaz bir sedan arayışındaydılar.'

'O akşam kadın eve gittiğinde kocası, ön tamponu olmadan 'şehir dışı' iş gezisinden döndü ve adamın beyaz bir sedanı vardı.'