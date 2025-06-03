Alacakaranlık Ülkenin Beyaz Gömlekli Barış Elçisi

Sabah kahvaltı sohbetimiz sırasında babama soruyorum: “Dün akşam özgürlük ile ilgili bir şarkı duydum televizyonda… “yazarıııım, ey özgürlük”…. çok güzeldi. Kimin söylediğini biliyor musun?” Babam Fransız şair Paul Éluard’ın “La Liberté” (1942) adlı şiirinden alıyor, Melih Cevdet Anday ve Orhan Veli’nin çevirisine, Zülfü Livaneli’nin II. Dünya Savaşı sırasında tutsak olanların sesi olarak tarihe geçen bu şiiri bestelemesine kadar geliyor. “Çok güzelmiş hikâye… Daha önce neden duymadım acaba?” “Özgürlük” kelimesini yüksek sesle haykırdığı için, bu şarkının, bazı insanların hoşuna gitmediğini, aynı nedenle de Zülfü Livaneli’yi televizyonda çok görmediğimizi anlatıyor… İşte böyle tanışıyorum Zülfü Livaneli ve müziği ile. Çocuk zihnimde “özgürlük” şarkısı söylediği için birilerini kızdıran beyaz gömlekli adam olarak yer ediniyor.

Nebil Özgentürk'ün geçtiğimiz hafta ilk gösterimi yapılan, Zülfü Livaneli’nin hayatı, sanatı ile, onun deyimiyle ne aydınlık ve karanlık hep “alacakaranlık” ülkemizin siyasi tarihini eş zamanlı olarak, ustalıkla anlattığı Livaneli: Barışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam (2025) belgeselini izlerken zihnimde canlanan sahnelerden biriydi babamla yaptığımız bu özgürlük sohbeti.