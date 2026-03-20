Aksiyon Filmlerinin Efsane İsmi Chuck Norris Hayatını Kaybetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2026 - 17:44

Dövüş sanatları dünyasından Hollywood’a uzanan kariyeriyle adını efsaneler arasına yazdıran Chuck Norris’ten acı haber geldi. 86 yaşındaki ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği, ailesi tarafından yapılan açıklamayla doğrulandı.

Dünya çapında aksiyon filmleri ve dövüş sanatlarıyla efsaneleşen Chuck Norris’in 86 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Chuck Norris, kariyerine aslında oyunculukla değil dövüş sanatlarıyla başlamış, 1960’larda 6 kez dünya karate şampiyonu olarak büyük bir başarı yakalamıştı.

The Way of the Dragon filminde Bruce Lee ile karşı karşıya gelmesi onu dünya çapında tanınır hale getirmişti. Aksiyon sinemasının ikonik yapımlarında olan The Delta Force, Invasion U.S.A., Missing in Action gibi projelerde yer alan isimden kötü haber geldi.

Chuck Norris’in 19 Mart günü Hawaii’de yaşadığı sağlık sorunu sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Dövüş sanatları dünyasından Hollywood'a uzanan etkileyici kariyeriyle milyonların hafızasına kazınan Chuck Norris'ten acı haber geldi. 

Edinilen bilgilere göre ünlü isim, 19 Mart 2026’da Hawaii’de yaşadığı ani bir sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırıldı ve aynı gün hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada Norris’in sevdiklerinin yanında, huzur içinde vefat ettiği belirtilirken, olayın detaylarının özel tutulmak istendiği ifade edildi. 

Yıllar boyunca “yenilmez adam” imajıyla aksiyon sinemasının en ikonik figürlerinden biri haline gelen Norris’in vefatı, hem sinema dünyasında hem de hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

İlginizi Çekebilir:

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
