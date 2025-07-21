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Akşamüstü Güneşi Gibi İçi Isıtıp Coşturan 12 Şarkı

etiket Akşamüstü Güneşi Gibi İçi Isıtıp Coşturan 12 Şarkı

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 23:00

Gün, altın bir hüzme gibi gökyüzünden süzülürken, tam da o an fonda bir şarkı çalmaya başlar ve her şey bir anda romantik bir filme dönüşür. İster camdan dışarı dalmış olun, ister sevgilinizle yürüyüşte… Bu liste, günün o altın saatinde sizi olduğunuz yerden bambaşka bir yere götürecek! Hem içinizi ısıtacak, hem de coşturacak. Hazırsanız, akşamüstü güneşi eşliğinde müziğin tadını çıkaralım!

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1. Norah Jones - Sunrise

2. The Beatles - Here Comes The Sun

3. Billie Marten – La Lune

4. Lola Marsh – You're Mine

5. Zaz – Éblouie par la nuit

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6. Candan Erçetin - Elbette

7. Can Bonomo – Güneş

8. The xx – Sunset

9. Edis - Martılar

10. Angus & Julia Stone – Big Jet Plane

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11. Sezen Aksu – Gülümse

12. Rhye – Open

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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