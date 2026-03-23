AKOM Tarih Verdi: Baharı Beklerken İstanbul'a Kış Uyarısı Geldi!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.03.2026 - 15:43

İstanbul'da hafta boyunca havanın nasıl olacağı belli oldu. AKOM, 24-29 Mart tarihleri arası hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan uyarıya göre megakentte bu hafta termometreler düşerken, İstanbulluları kışı aratmayan kapalı ve rüzgarlı bir hava bekliyor.

AKOM'dan İstanbul'a uyarı geldi. Hafta boyunca havanın nasıl olacağı belli oldu.

İstanbul için beklenen sıcak hava haberi bir başka bahara kaldı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 24-29 Mart tarihlerini kapsayan yeni hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbul'da hafta boyunca gökyüzü griye teslim olacak.İstanbul'da, poyraz şeklinde esmesi beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 20 ile 50 kilometre hıza ulaşacak şekilde kuvvetli esmesi bekleniyor. Sert rüzgarla birlikte sağanak yağış etkisini gösterecek. İstanbul'da hava sıcaklığının da düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da gün gün hava durumu:

24 Mart Salı hava durumu

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / Minimum 7 -maksimum 11 derece

25 Mart Çarşamba hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu / Minimum 7 derece-maksimum 12 derece

26 Mart Perşembe hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu / Minimum 7 derece- maksimum 13 derece

27 Mart Cuma hava durumu

Çok bulutlu, sağanak yağmurlu / Minimum 8 derece-makismum 15 derece

28 Mart Cumartesi hava durumu

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / Minimum 9 derece-maksimum 13 derece

29 Mart Pazar hava durumu

Çok bulutlu, sağanak yağmurlu / Minimum 9 derece-maksimum 13 derece

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.

