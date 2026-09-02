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AKOM'dan İstanbul'a Kuvvetli Yağış Uyarısı: Cuma Gününe Dikkat

AKOM'dan İstanbul'a Kuvvetli Yağış Uyarısı: Cuma Gününe Dikkat

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.09.2026 - 17:49
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AKOM, İstanbul için hava tahmin raporunu yayınladı. Yayımlanan son verilere göre İstanbul'da hafta ortasına kadar parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, cuma günü itibarıyla hava şartlarında belirgin bir değişim yaşanacak.

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AKOM'dan İstanbul'a yağış uyarısı: Cuma günü kuvvetli yağış olacak.

AKOM'dan İstanbul'a yağış uyarısı: Cuma günü kuvvetli yağış olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent genelinde önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen haftalık hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. AKOM raporunda yer alan detaylara göre, hafta boyunca kentte poyraz etkili olacak. 

Günlük hava sıcaklıklarının ise genel olarak 28-31 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Hafta ortasında güneşli ve az bulutlu havanın tadını çıkaran İstanbulluları cuma günü sürpriz bir hava değişimi bekliyor. AKOM’un uyardığı verilere göre, 4 Eylül Cuma günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağış miktarı metrekareye 2 ila 5 kg arasında öngörülürken, hava sıcaklığı da hissedilir derecede düşerek en yüksek 27 derece seviyesine gerileyecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Cuma günü yaşanacak kısa süreli yağış geçişinin ardından hafta sonu İstanbul’da hava tekrar açacak. Cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, gökyüzünün az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar cumartesi günü 31 derece, pazar günü ise 32 derece seviyesine kadar yükselerek yaz sıcaklarını hissettirmeye devam edecek. Yeni haftanın ilk günlerinde ise havanın parçalı bulutlu seyretmesi ve sıcaklıkların kademeli olarak 27 derece bandına inmesi bekleniyor. Yetkililer, cuma günü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini hatırlatıyor.

Hava durumuna ulaşmak için tıklayın.

İstanbul'da hava durumu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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