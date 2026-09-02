AKOM'dan İstanbul'a Kuvvetli Yağış Uyarısı: Cuma Gününe Dikkat

Cuma günü yaşanacak kısa süreli yağış geçişinin ardından hafta sonu İstanbul’da hava tekrar açacak. Cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, gökyüzünün az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar cumartesi günü 31 derece, pazar günü ise 32 derece seviyesine kadar yükselerek yaz sıcaklarını hissettirmeye devam edecek. Yeni haftanın ilk günlerinde ise havanın parçalı bulutlu seyretmesi ve sıcaklıkların kademeli olarak 27 derece bandına inmesi bekleniyor. Yetkililer, cuma günü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini hatırlatıyor.

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İstanbul'da hava durumu.