Akit Yazarı İBB’nin U13 Güreş Takımını Hedef Aldı: “Bu Kızlar Tövbe Edecek”

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Olimpiyat Oyunları’ndaki her branşta yapılan müsabakalar ilgi ile takip ediliyor. Akit yazarı Ahmet Gülümseyen ise Olimpiyat Oyunları’nı eleştirdi ve İBB’nin küçük çocuklar için kurduğu güreş takımını hedef aldı. Gülümseyen’e göre ileride tövbe edecek küçük sporcular büyük bir yıkım yaşayacak.