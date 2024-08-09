Akit Yazarı İBB’nin U13 Güreş Takımını Hedef Aldı: “Bu Kızlar Tövbe Edecek”
Akit Yazarı İBB’nin U13 Güreş Takımını Hedef Aldı: “Bu Kızlar Tövbe Edecek”
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Olimpiyat Oyunları’ndaki her branşta yapılan müsabakalar ilgi ile takip ediliyor. Akit yazarı Ahmet Gülümseyen ise Olimpiyat Oyunları’nı eleştirdi ve İBB’nin küçük çocuklar için kurduğu güreş takımını hedef aldı. Gülümseyen’e göre ileride tövbe edecek küçük sporcular büyük bir yıkım yaşayacak.
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Akit yazarı Ahmet Gülümseyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da tepki gösterdiği Olimpiyat Oyunları’nın açılışını eleştirerek köşe yazısına başlamış.
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Gülümseyen sonrasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin küçük kız çocuklarının spor yapmasını teşvik etmek amacıyla kurduğu güreş takımını eleştirdi.
“İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanın Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Voleybol Milli Takımının Paris’teki çeyrek final maçını tribünde izlemesi ‘tesadüfi’ olmayacağına göre. Tesadüflerin olmadığı yerde, fotoğrafın görünmeyen yüzündeki ayrıntılar önem taşır.”
“Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra İBB Spor Kulübü önce bayan atletizm takımı, yakın bir geçmişte de bayan güreş takımı kurdu. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapılan U11-U13 yaş güreş şampiyonasında İBB’nin kız takımının da sahne aldığı yarışmalar sonucunda da, üçüncü olarak kürsüde yerini aldı.”
“Bu çocuklar ilerleyen yaşlarda, İslam’da yeri olmayan bu ‘uygulamadan’ dolayı, pişman olup ‘tövbe’ ettiklerinde, medyada yer alan bu görüntüleri, gerekse hafızalarından pişmanlıklarının meydana getirdiği ‘yıkımı’ getirin gözünüzün önüne!”
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“Adı geçen Ankara’daki U11-U13 güreş müsabakalarını AK Partili bir milletvekilinin takip etmesi ise, sürecin ‘vahametini’ gözler önüne seriyor.”
"Sonuç itibariyle, kendimize gelip, silkinip ayağa kalkmamız gerekiyor. Daha fazla çocuk ve gencimizi spor adı altında, Olimpiyatlarda da gün yüzüne çıkan ‘dinsizleştirme’ ve ‘cinsiyetsizleştirme’ akımına kapılmamaları için, önlem almamız gerekiyor.”
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