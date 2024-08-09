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YRP’li Melih Güner Yine LGBT’yi Hedef Aldı: Milli Takımlar’da Olmaması Gerekirmiş

YRP’li Melih Güner Yine LGBT’yi Hedef Aldı: Milli Takımlar’da Olmaması Gerekirmiş

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.08.2024 - 09:13

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla LGBT derneklerini hedef gösterdi. Güner, LGBT destekçesi sporcuların Milli Takımlar'dan da ihraç edilmesini de istedi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yarı finalde İtalya’ya yenilmesi sonrasında Melih Güner yine ortaya çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yarı finalde İtalya’ya yenilmesi sonrasında Melih Güner yine ortaya çıktı.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, daha önce yaptığı açıklamalarda direkt Ebrar Karakurt’u hedef göstererek milli forma altında olmaması gerektiğini söylemişti.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, daha önce yaptığı açıklamalarda direkt Ebrar Karakurt’u hedef göstererek milli forma altında olmaması gerektiğini söylemişti.

Güner bu sefer ise Türkiye’deki tüm LGBT derneklerinin kapatılmasını istedi.

Güner bu sefer ise Türkiye’deki tüm LGBT derneklerinin kapatılmasını istedi.

Zinanın da suç sayılması gerektiğini savunan Güner, ayrıca LGBT destekçisi sporculara Milli Takım yasağı olmasını gerektiğini ifade etti.

Zinanın da suç sayılması gerektiğini savunan Güner, ayrıca LGBT destekçisi sporculara Milli Takım yasağı olmasını gerektiğini ifade etti.

Melih Güner’in paylaşımı 👇

Melih Güner’in paylaşımı 👇
twitter.com

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