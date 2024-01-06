AK Parti'nin Seçim Şarkısı Belli Oldu: Azer Bülbül'ün 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' Şarkısı ile İlk Klip Yayınlandı
AK Parti'nin Seçim Şarkısı Belli Oldu: Azer Bülbül'ün 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' Şarkısı ile İlk Klip Yayınlandı
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31 Mart seçimlerine kısa bir süre kaldı, seçim heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor.
CHP’nin İstanbul adayı yeniden Ekrem İmamoğlu olurken AK Parti’nin ‘resmi’ adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak.
Ancak Erdoğan duyurmadan önce kulislerden bilgiler ortaya çıkmaya başladı.
AK Parti’nin 31 Mart seçimlerindeki İstanbul adayının Murat Kurum olduğu ortaya çıktı.
Bu bilginin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra İstanbul İl Başkanlığı AK Parti’nin seçim kampanyası şarkısını da paylaştı.
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İşte Azer Bülbül’ün “Çoğu Gitti Azı Kaldı” şarkısı ile yapılan AK Parti seçim klibi…
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