AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı: Ali Yerlikaya Sunum Yaptı, Süleyman Soylu Salonu Terk Etti İddiası

AK Parti’nin Ankara Kızılcahamam’da düzenlediği parti kampında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın suç örgütleri ve bakanlık faaliyetleriyle ilgili yaptığı sunum sırasında eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun salonu terk ettiği ve sunum sonrasında geri döndüğü iddia edildi.