AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı: Ali Yerlikaya Sunum Yaptı, Süleyman Soylu Salonu Terk Etti İddiası
AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı: Ali Yerlikaya Sunum Yaptı, Süleyman Soylu Salonu Terk Etti İddiası
AK Parti’nin Ankara Kızılcahamam’da düzenlediği parti kampında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın suç örgütleri ve bakanlık faaliyetleriyle ilgili yaptığı sunum sırasında eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun salonu terk ettiği ve sunum sonrasında geri döndüğü iddia edildi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, suç örgütlerine yapılan operasyonları sürekli olarak paylaşması sonrasında eski bakan Süleyman Soylu ile arasının açıldığı iddia ediliyordu.
Gazete Pencere’den Nuray Babacan, ikili arasındaki sorunların AK Parti’nin Kızılcahamam’da düzenlendiği kampta da ortaya çıktığını yazdı.
“Biraz gündemin dışına düşse de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve emniyet kadrolarıyla ilgili tartışmalar parti içinde hala iş yapıyor. Erdoğan'ın talimatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşen Yerlikaya kendisiyle ilgili tereddütleri gidermiş ve çizilen sınırları kabul etmiş görünüyor. Yerlikaya’nın Bahçeli’yle yaptığı görüşmeyi merak edenlere, “Görüşmenin çok iyi geçtiğini” anlattığı, operasyonları kastederek “Meydanı birkaç Ankara çakalına bırakacak değiliz” dediği aktarılıyor.”
“Yerlikaya, bir yandan da imaj düzeltme faaliyetleri yapıyor. Yaklaşık iki haftadır, AKP milletvekillerini gruplar halinde bakanlığa davet ederek bakanlığının faaliyetlerini anlatıyor. Sorularına cevap veriyor. Ancak bakanın her sabah bir operasyonla ilgili tweet atması parti içinde “Güne yine İçişleri bakanının tweetiyle başladık” diye espri konusu olmaya devam ediyor.”
“Buraya bir not düşelim. Yerlikaya, Kızılcahamam kampında sunum yapmaya başladığında Süleyman Soylu’nun salondan çıktığı ve sunum bittikten sonra tekrar girdiğini aktaralım.”
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“Ayrıca Soylu’nun 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Yassıada’da yapılan programa davet edilmemesine içerlediği anlatılıyor. Soylu, hem Demokrat Parti’nin eski genel başkanı, hem de eski İçişleri Bakanı olarak davet edilmemesini eleştirmiş. Bu programın Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapıldığını da aktaralım.”
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