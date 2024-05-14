AK Parti’deki Troll Raporu: Troll Mafyası Nasıl Çalışıyor?
AK Parti’deki Troll Raporu: Troll Mafyası Nasıl Çalışıyor?
AK Parti’de seçimde yaşanan oy kaybının nedenlerinden biri olarak sosyal medyadaki troll hesaplar gösterilmişti. Parti kurmayları, “mafyalaşan” troll hesaplarla ilgili yeni bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. Hazırlanan raporda, milyonlarca para harcanan hesapların nasıl çalıştığı yer aldı. Ayrıca yeni düzenleme ile trol hesapların nasıl önüne geçileceği de raporun konularından biri oldu.
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Yerel seçimlerde CHP’nin ardından ikinci parti konumuna gerileyen AK Parti’de, oy kaybının nedenlerinden bir de sosyal medyadaki partiye yakın bazı hesaplar olduğu iddia edilmişti.
“Trol” diye adlandırılan hesaplar için AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in raporu hazırlayacağı basına yansımıştı.
Ekonomim’de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan raporda troll hesapların işleyişinin nasıl olduğu yer aldı.
“Troll mafyası nasıl oluşuyor’ başlığının yer aldığı raporda, “Hangi fikri savunmak istiyorlarsa önce bir grup insanı alıp, kendi trolleri haline getiriyorlar. Bu troller, kendi özgürlük alanlarını ve cesaretlerini kazandıktan sonra bu adamlar mafyalaşıyorlar. Parayı kim veriyorsa; onların istedikleri şekilde seçtikleri kişi ya da gruplara karşı saldırıyorlar. Sosyal medyada mafyalaşmış bir troll ekibi var. Sosyal medyada hiçbir iz kaybolmuyor. Bu izler takip edildiğinde de bunların hangisi gerçek hesap, hangilerinin bot hesap ve bu hesaplar kimler tarafından yürütülüyor, bunlara ne kadar para harcanıyor görmek mümkün. Yüzbinlerce lira para harcanıyor” ifadelerine yer verildi.
Trollerle mücadele amacıyla hazırlanacak yasal düzenlemenin çerçevesi de çiziliyor. Buna göre; sosyal medyayı denetleyecek yeni bir sistem geliştirilecek. Bu sistemin hangi birim tarafından yürütüleceği belirlenecek. Hukuki mücadele edecek yeni bir mekanizma kurulacak. Hukuk önünde mücadelenin önü açılacak.
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AK Parti, trollerle mücadele etmek amacıyla hazırlıklarına başladığı yasal düzenleme için pek çok alternatifi değerlendiriyor. AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “sosyal medya hesapları kimlik numaraları ile açılsın’ önerisini de gündemine aldı.
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