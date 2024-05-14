AK Parti’deki Troll Raporu: Troll Mafyası Nasıl Çalışıyor?

AK Parti’de seçimde yaşanan oy kaybının nedenlerinden biri olarak sosyal medyadaki troll hesaplar gösterilmişti. Parti kurmayları, “mafyalaşan” troll hesaplarla ilgili yeni bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. Hazırlanan raporda, milyonlarca para harcanan hesapların nasıl çalıştığı yer aldı. Ayrıca yeni düzenleme ile trol hesapların nasıl önüne geçileceği de raporun konularından biri oldu.