AK Parti’de Troll Hesap Operasyonu: Raporu Trollerle Arası İyi Olmayan Milletvekili Özlem Zengin Hazırladı
AK Parti’de Troll Hesap Operasyonu: Raporu Trollerle Arası İyi Olmayan Milletvekili Özlem Zengin Hazırladı
Yerel seçimlerde CHP’nin ardından ikinci parti konumuna gerileyen AK Parti’de, troll hesap operasyonu yapılacağı iddia edilmişti. AK Parti’ye yakın bazı hesapların paylaşımları Merkez Yürütme Kurulu’nda gündeme gelmiş ve bu hesaplar için harekete geçileceği belirtilmişti. Troll hesaplar için, sık sık aynı çevrelerin hedefi olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in rapor hazırladığı ortaya çıktı.
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AK Parti’de seçimde yaşanan oy kaybının bir sorumlusu olarak da sosyal medyadaki troll hesapları gösteriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda,” Bizim görevlendirmediğimiz hiç kimse bizim adımıza konuşamaz, itibar suikastı yapamaz. Partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına itibar suikastına geçit vermeyin. Böyle durumlara maruz kalan arkadaşlarımıza arka çıkın, linçe fırsat vermeyin.” dediği iddia edilmişti.
Sputnik’ten Osman Nuri Cerit, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in konu ile ilgili bir rapor hazırladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğunu ifade etti.
Raporda sosyal medya üzerinden itibar suikastını kimlerin, hangi metotla yaptıkları, hangi trolleri kullandıkları gibi konularda bilgi verildiği öğrenilirken, sosyal medyanın yanı sıra medyada AK Parti’ye yakınlığı ile tanınan yorumcuların açıklamaların da seçim sonuçlarına etkilerinin irdelendiği ifade edildi.
AK Parti Milletvekili Özlem Zengin de özellikle kadın haklarını koruyan İstanbul Sözleşmesi’ni savunduğu için bazı AK Partili hesapların hedefi oluyordu.
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