AK Parti’de Troll Hesap Operasyonu: Raporu Trollerle Arası İyi Olmayan Milletvekili Özlem Zengin Hazırladı

Yerel seçimlerde CHP’nin ardından ikinci parti konumuna gerileyen AK Parti’de, troll hesap operasyonu yapılacağı iddia edilmişti. AK Parti’ye yakın bazı hesapların paylaşımları Merkez Yürütme Kurulu’nda gündeme gelmiş ve bu hesaplar için harekete geçileceği belirtilmişti. Troll hesaplar için, sık sık aynı çevrelerin hedefi olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in rapor hazırladığı ortaya çıktı.