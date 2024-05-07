AK Parti’de “Troll” Operasyonu İddiası: “Süleyman Amca” Savunması!
AK Parti’de “Troll” Operasyonu İddiası: “Süleyman Amca” Savunması!
Yerel seçimlerde CHP’nin ardından ikinci parti konumuna düşen AK Parti’de, partinin kurumsal kimliğine uymadığı ve zarar verdiği için bazı AK Partili hesapların kapatılacağı iddia edilmişti. Kapatılacak hesapların arasında 'Bak vallahi 155'i ararım. Seni öldürürüm. Biz burada kürtaj yapiye' sözleriyle fenomen olan Süleyman Çakır’ın da olduğu iddia edilmiş ancak haber doğrulanamamıştı. Ak Parti ile ilgili yaptığı paylaşımlarla bilinen Furkan Gök, Süleyman Çakır ile birlikte çektiği videoyu yayınlayarak parti yönetimini eleştirdi.
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İddiaya göre, MYK’da AK Partili hesapların, partiye zarar verdiği için kapatılmasına karar verilmişti.
Twiitter’da, kapatılacak hesapların içerisinde Süleyman Çakır’ın da olduğu iddia edilmiş ancak iddialar resmi kaynaklardan doğrulanamamıştı.
Süleyman Çakır, Furkan Gök ile birlikte kameranın karşısına geçti ve videoda konuşan Furkan Gök, AK Parti yönetimindeki yöneticileri eleştirdi.
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