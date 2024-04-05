AK Parti’de Seçim Muhasebesi: Kimlerin Bileti Kesilecek?
AK Parti’de Seçim Muhasebesi: Kimlerin Bileti Kesilecek?
AK Parti, girdiği seçimlerde ilk kez CHP’nin gerisinde kalarak ikinci parti oldu. Yerel seçimlerde alınan bu “mağlubiyet” sonrasında parti yönetiminde değişiklikler olması bekleniyor. Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti kulislerinde konuşulanları yazdı.
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Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’deki yazısında AK Parti Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı isimleri görevden alabileceğini iddia etti.
“31 Mart’ın sorumlusu olarak gösterilen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı”
“AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz”
“AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz”
“AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir”
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“AK Parti Genel Sekreter Fatih Şahin”
İsmail Saymaz’ın iddiasına göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ise “Adalet Bakanı Yılmaz Tunç teşkilata hakim olamadığı ve pasif olduğu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu beklenen performansı gösteremediği; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da politika üretemediği için Erdoğan tarafından başarısız bulunuyor. Bu üç bakan hükümetin birinci yılında değiştirilebilir.”
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