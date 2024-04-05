AK Parti’de Seçim Muhasebesi: Kimlerin Bileti Kesilecek?

AK Parti, girdiği seçimlerde ilk kez CHP’nin gerisinde kalarak ikinci parti oldu. Yerel seçimlerde alınan bu “mağlubiyet” sonrasında parti yönetiminde değişiklikler olması bekleniyor. Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti kulislerinde konuşulanları yazdı.