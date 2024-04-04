CHP Kazanmış AK Parti İtiraz Etmişti: Gaziosmanpaşa’da Kazanan Bir Kez Daha CHP Oldu
CHP Kazanmış AK Parti İtiraz Etmişti: Gaziosmanpaşa’da Kazanan Bir Kez Daha CHP Oldu
AK Parti’nin itirazlarıyla oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimin kazananı değişmedi. Yeniden sayım işleminde de CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe birinci sırada çıktı ve Bahçetepe belediye başkanı oldu.
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İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ediyor. CHP adayı Hakan Bahçetepe’nin yarışı önde bitirdiği Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım süreci sona erdi.
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