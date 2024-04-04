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CHP Kazanmış AK Parti İtiraz Etmişti: Gaziosmanpaşa’da Kazanan Bir Kez Daha CHP Oldu

CHP Kazanmış AK Parti İtiraz Etmişti: Gaziosmanpaşa’da Kazanan Bir Kez Daha CHP Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.04.2024 - 21:45 Son Güncelleme: 04.04.2024 - 22:37

AK Parti’nin itirazlarıyla oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimin kazananı değişmedi. Yeniden sayım işleminde de CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe birinci sırada çıktı ve Bahçetepe belediye başkanı oldu.

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İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ediyor. CHP adayı Hakan Bahçetepe’nin yarışı önde bitirdiği Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım süreci sona erdi.

İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ediyor. CHP adayı Hakan Bahçetepe’nin yarışı önde bitirdiği Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım süreci sona erdi.

Gaziosmanpaşa'da seçim yarışını CHP adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40.47, AKP adayı Hasan Tahsin Usta da yüzde 40.01 oyla tamamlamıştı.

AKP'nin itiraz başvurusu sonrası Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başlamıştı.

Sayım saat 21.40 sıralarında sona erdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı! Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. Tam yol ileri…' dedi.

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