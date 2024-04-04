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AK Parti'de Radikal Kanadın Hedefindeydi: Özlem Zengin Görevden Alındı mı?

AK Parti'de Radikal Kanadın Hedefindeydi: Özlem Zengin Görevden Alındı mı?

özlem zengin
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 19:27

AK Parti'de radikal kanadın hedefinde olan Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Özlem Zengin'in görevinin başında olduğunu duyurdu. 

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Özlem Zengin'e ilişkin tartışmalar 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un AK Parti'nin ittifak yaptığı HÜDAP ve Yeniden Refah gibi partilerden gelen kaldırılma talebi sonrası başlamıştı.

Özlem Zengin'e ilişkin tartışmalar 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un AK Parti'nin ittifak yaptığı HÜDAP ve Yeniden Refah gibi partilerden gelen kaldırılma talebi sonrası başlamıştı.

6284 sayılı kanun için "Kırmızı Çizgimizdir" diyen Özlem Zengin, bu süreçte AK Parti'ye yakın olan bazı sosyal medya hesapları tarafından hedef alınmaya başlamıştı.

6284 sayılı kanun için "Kırmızı Çizgimizdir" diyen Özlem Zengin, bu süreçte AK Parti'ye yakın olan bazı sosyal medya hesapları tarafından hedef alınmaya başlamıştı.

AK Parti'nin büyük bir kan kaybıyla çıktığı yerel seçimlerin ardından Özlem Zengin'in görevden alınan isimlerden biri olduğu konuşulmaya başlandı.

AK Parti'nin büyük bir kan kaybıyla çıktığı yerel seçimlerin ardından Özlem Zengin'in görevden alınan isimlerden biri olduğu konuşulmaya başlandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güler şunları söyledi: 

'AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin’in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim. 

Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz.

Önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.''

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