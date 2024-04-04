AK Parti'de Radikal Kanadın Hedefindeydi: Özlem Zengin Görevden Alındı mı?
AK Parti'de Radikal Kanadın Hedefindeydi: Özlem Zengin Görevden Alındı mı?
AK Parti'de radikal kanadın hedefinde olan Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Özlem Zengin'in görevinin başında olduğunu duyurdu.
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Özlem Zengin'e ilişkin tartışmalar 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un AK Parti'nin ittifak yaptığı HÜDAP ve Yeniden Refah gibi partilerden gelen kaldırılma talebi sonrası başlamıştı.
6284 sayılı kanun için "Kırmızı Çizgimizdir" diyen Özlem Zengin, bu süreçte AK Parti'ye yakın olan bazı sosyal medya hesapları tarafından hedef alınmaya başlamıştı.
AK Parti'nin büyük bir kan kaybıyla çıktığı yerel seçimlerin ardından Özlem Zengin'in görevden alınan isimlerden biri olduğu konuşulmaya başlandı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
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