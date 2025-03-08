Ailesi ve Çevresi Yüzünden Potansiyelini Gerçekleştiremeyen 7 Kadın Dizi Karakteri

Çevremiz, bazen hayallerimizi gerçekleştirmemiz için en büyük engel olabiliyor. Aileler, eşler, toplumun dayattığı normlar… Yıllardır toplumda gördüğümüz ataerkil yapının sonuçları, dizi sektörüne de yansıyor.

Baskıcı aileler ve eşler yüzünden potansiyelini bir türlü gerçekleştiremeyen dizi karakterleri de yok değil. Nursema’dan Bahar’a kadar birçok güçlü kadın karakterin, çevrelerinin dayattığı normlar yüzünden adeta sıkışıp kaldığını haftalarca izledik. Peki, bu durumu en iyi yansıtan dizi karakterleri hangileri? Her biri, içlerindeki gücü bulmak ve kendi yolunu çizmek için büyük bir mücadele veriyor.

İşte, çevre baskıları, aile ve eş normları yüzünden potansiyellerini gerçekleştiremeyen 7 dizi karakteri...