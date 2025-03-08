Ailesi ve Çevresi Yüzünden Potansiyelini Gerçekleştiremeyen 7 Kadın Dizi Karakteri
Çevremiz, bazen hayallerimizi gerçekleştirmemiz için en büyük engel olabiliyor. Aileler, eşler, toplumun dayattığı normlar… Yıllardır toplumda gördüğümüz ataerkil yapının sonuçları, dizi sektörüne de yansıyor.
Baskıcı aileler ve eşler yüzünden potansiyelini bir türlü gerçekleştiremeyen dizi karakterleri de yok değil. Nursema’dan Bahar’a kadar birçok güçlü kadın karakterin, çevrelerinin dayattığı normlar yüzünden adeta sıkışıp kaldığını haftalarca izledik. Peki, bu durumu en iyi yansıtan dizi karakterleri hangileri? Her biri, içlerindeki gücü bulmak ve kendi yolunu çizmek için büyük bir mücadele veriyor.
İşte, çevre baskıları, aile ve eş normları yüzünden potansiyellerini gerçekleştiremeyen 7 dizi karakteri...
Öncelikle Kızılcık Şerbeti'nden Nursema karakteriyle başlayalım isterseniz...
Evlilik, aile baskısı, toplumsal değerler ve kişisel istekler…
Peki ya Seyran? Yalı Çapkını'nın Seyran'ı, zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye zorlanan bir genç kadın.
Ferit’le olan evliliği, Seyran için bir özgürlük alanı olmaktan çok, kendi kimliğini kaybetmeye başladığı bir hapishane gibi.
Ekranların bir diğer sevilen dizisi Sahipsizler'de de bu tanıma cuk diye oturan biri var: Azize!
Kardeşlerinin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmek, onları korumak ve büyütmek Azize'yi bir noktada kendi kimliğinden, kendi potansiyelinden uzaklaştırıyor.
Merve Dizdar'ın hayat verdiği Kral Kaybederse'nin Fadi'si...
Fadi, özgür bir şekilde kendi hayatını kurmaya çalışırken, ailesinin idealleriyle çatışmak zorunda kalıyor.
Sandık Kokusu'ndaki Karsu'yu da unutmamak gerek... Evli olduğu adamın baskıları altında kalan, çalışmak ve kendi hayatını kurmak yerine, kocası tarafından sürekli evde tutulan bir kadın Karsu.
Eski kocası, onun iş hayatına ve kişisel özgürlüğüne sınır koyarak, Karsu’yu evde hapsediyor.
Bahar da aslında toplumdaki ataerkinin sonucunun bir yansıması... Bahar, uzun yıllar boyunca kocası ve ailesinin baskıları yüzünden doktorluk yapamıyor.
Bahar’ın, bu engelleri aşarak kendi kimliğini bulma süreci, izleyenlere güçlü bir mesaj veriyor.
Ve son olarak Kızıl Goncalar'dan Zeynep. Zeynep, çevresinin ve ailesinin baskıları altında bir hayat yaşamak zorunda kalan bir başka karakter.
Ancak Zeynep, zamanla bu baskılara karşı durmaya karar veriyor ve kendi kimliğini bulma yolunda büyük bir adım atıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın