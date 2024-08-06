Aile Krizi Sonrası Vizyondan Kaldırılmıştı: Cem Karaca Filmi ile İlgili Mahkemeden Karar Çıktı!

Cem Karaca'nın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' adlı film, mahkeme kararı sonucunda gösterimden kaldırılmıştı. Sabah'ın haberine göre, yapımcıların bu karara itiraz etmesi sonucunda, üst mahkeme filmin yeniden vizyona girmesine yeşil ışık yaktı.