Aile Krizi Sonrası Vizyondan Kaldırılmıştı: Cem Karaca Filmi ile İlgili Mahkemeden Karar Çıktı!
Aile Krizi Sonrası Vizyondan Kaldırılmıştı: Cem Karaca Filmi ile İlgili Mahkemeden Karar Çıktı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Cem Karaca'nın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' adlı film, mahkeme kararı sonucunda gösterimden kaldırılmıştı. Sabah'ın haberine göre, yapımcıların bu karara itiraz etmesi sonucunda, üst mahkeme filmin yeniden vizyona girmesine yeşil ışık yaktı.
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Anadolu rock müziğinin efsanevi figürü Cem Karaca'nın hayat hikayesini beyazperdeye taşıyan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı film 26 Ocak tarihinde vizyona girmişti.
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İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya ve Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı film aile içerisinde kriz çıkardı.
Sanatçının eşi İlkim Karaca, filmin gösterimden kaldırılması ve telif haklarına ilişkin bir dava açtı. Mahkeme, İlkim Karaca'nın 3,5 milyon lira teminat yatırması durumunda filmin gösteriminin durdurulmasına hükmetti.
İlkim Karaca'nın teminatı yatırmasının ardından film vizyondan kaldırıldı. ilm, üç hafta içinde 219 bin 331 kişi tarafından izlendi.
Sabah gazetesinin haberine göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İlkim Karaca'nın açtığı dava nedeniyle gösterimden kaldırılan film için yerel mahkemenin kararını kısmen kaldırarak seyirciyle buluşmasına izin verdi.
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