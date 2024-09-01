Ahu Tuğba Vefatından Önce Adnan Oktar'ın Kediciği Olduğuna Dair İddialara Böyle Cevap Vermişti
Ahu Tuğba Vefatından Önce Adnan Oktar'ın Kediciği Olduğuna Dair İddialara Böyle Cevap Vermişti
Yeşilçam'ın güzel gözlü, vamp kadını Ahu Tuğba bugün aramızdan ayrıldı. Yaptığı açıklamalarla her zaman olay yaratan sanatçı, vefatından önce Onur Akay'a verdiği röportajda Adnan Oktar'ın kediciği olup olmadığına dair şu açıklamaları yapmıştı.
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Yeşilçam'ın güzel gözlü, vamp kadını Ahu Tuğba'yı maalesef bugün kaybettik.
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Çoğu kişinin ilk duyduğunu anda inanmadığı bu acı haberi, sanatçının yakın dostu Nuri Alço sosyal medya hesabından paylaştı.
Daha önce Amerika'da trafik kazası geçiren Ahu Tuğba, mama desteği ile yaşam mücadelesi veriyordu. Bugün ise Miami'deki evinde ölü bulundu.
Dobra açıklamalarıyla her dönem sansasyon yaratan Ahu Tuğba, vefatından önce bir zamanlar Adnan Hoca'nın kediciği olduğuna dair söylentileri de aynı netlikle açıklamıştı.
Sanatçı'nın Onur Akay'a yaptığı "Kedicik" açıklaması da şöyleydi:
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"Bana başörtünü tak, yan odaya geç dediler"
"Fotoğrafımız çekilince kapak olduk"
"Ben kimsenin Kediciği olmam"
"Zeki Müren bile dayak yedi, bana kimse bir şey yapamadı"
Yeşilçam'daki kendine has duruşu, dobralığı ve güzelliğiyle Türk sineması seyircisine çok şey kattı Ahu Tuğba. Sevenlerinin başı sağ olsun...
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