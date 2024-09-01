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Ahu Tuğba Vefatından Önce Adnan Oktar'ın Kediciği Olduğuna Dair İddialara Böyle Cevap Vermişti

Ahu Tuğba Vefatından Önce Adnan Oktar'ın Kediciği Olduğuna Dair İddialara Böyle Cevap Vermişti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
01.09.2024 - 21:15

Yeşilçam'ın güzel gözlü, vamp kadını Ahu Tuğba bugün aramızdan ayrıldı. Yaptığı açıklamalarla her zaman olay yaratan sanatçı, vefatından önce Onur Akay'a verdiği röportajda Adnan Oktar'ın kediciği olup olmadığına dair şu açıklamaları yapmıştı.

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Yeşilçam'ın güzel gözlü, vamp kadını Ahu Tuğba'yı maalesef bugün kaybettik.

Yeşilçam'ın güzel gözlü, vamp kadını Ahu Tuğba'yı maalesef bugün kaybettik.

Çoğu kişinin ilk duyduğunu anda inanmadığı bu acı haberi, sanatçının yakın dostu Nuri Alço sosyal medya hesabından paylaştı.

Çoğu kişinin ilk duyduğunu anda inanmadığı bu acı haberi, sanatçının yakın dostu Nuri Alço sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce Amerika'da trafik kazası geçiren Ahu Tuğba, mama desteği ile yaşam mücadelesi veriyordu. Bugün ise Miami'deki evinde ölü bulundu.

Daha önce Amerika'da trafik kazası geçiren Ahu Tuğba, mama desteği ile yaşam mücadelesi veriyordu. Bugün ise Miami'deki evinde ölü bulundu.

Dobra açıklamalarıyla her dönem sansasyon yaratan Ahu Tuğba, vefatından önce bir zamanlar Adnan Hoca'nın kediciği olduğuna dair söylentileri de aynı netlikle açıklamıştı.

Dobra açıklamalarıyla her dönem sansasyon yaratan Ahu Tuğba, vefatından önce bir zamanlar Adnan Hoca'nın kediciği olduğuna dair söylentileri de aynı netlikle açıklamıştı.

Sanatçı'nın Onur Akay'a yaptığı "Kedicik" açıklaması da şöyleydi:

Sanatçı'nın Onur Akay'a yaptığı "Kedicik" açıklaması da şöyleydi:

'Ben o gün Eyüp Sultan'daydım. Erol Simavi beni Hürriyet Gazetesi’ne çağırdı. “Senin hakkında beyanat veren ve senin için cehennemde yanacak diyen bir hoca var” dediler. Sana, 'Onur Akay hakkında açıklama yapan biri var, gazeteye gel' deseler gitmez misin?'

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"Bana başörtünü tak, yan odaya geç dediler"

"Bana başörtünü tak, yan odaya geç dediler"

'Bütün duayen gazeteciler oradaydı. Ben, 'Neden cehennemde yanacakmışım? Bunu Allah bilir' dedim. O zaman gençlik var deli doluyum. Sonra Savaş Kalafat, “Hoca yanda” dedi. Bende, 'Ne hocası?' dedim. “Başörtünü tak, yan odaya geç” dedi. Odaya girdim, Adnan Oktar arkası dönük oturuyordu ve saçları uzundu. Ben girdim diz çöktüm, oturdum, suratına baktım. Adam beni görünce şaşırdı. Bir şeyler söyledi ama hatırlamıyorum'

"Fotoğrafımız çekilince kapak olduk"

"Fotoğrafımız çekilince kapak olduk"

'Savaş Kalafat girdi ve fotoğraf çekti. Ben ve Adnan Oktar Haftasonu Gazetesi’ne kapak olduk. Bu kapaktan sonra Adnan Hoca dedikleri adamı içeri aldılar.

"Ben kimsenin Kediciği olmam"

"Ben kimsenin Kediciği olmam"

'Bu fotoğraf için “Adnan Oktar'ın 32 yıl önceki kediciği” yorumunu yapanlar olmuş. Ben kimsenin kediciği olmam. O gün gördüğümde fotoğraf çektiler ve sonra bir kere bile görmedim. Savaş Kalafat Anjelik’e, “Annen kedicik medicik olamaz, senin annen aslan” demiş.'

"Zeki Müren bile dayak yedi, bana kimse bir şey yapamadı"

"Zeki Müren bile dayak yedi, bana kimse bir şey yapamadı"

'Onur’cum, sen beni iyi tanıyorsun, benim kimsenin himayesine girmeyeceğimi biliyorsun. Maksim Gazinosu’nun sahibi Fahrettin Aslan Bülent Ersoy’a tokat attı, Zeki Müren dayağını bile yedi ama ben sahneye aslanla, atla, motorla, hatta ayıyla bile çıktım bana bir tokat bile atamadı.'

Yeşilçam'daki kendine has duruşu, dobralığı ve güzelliğiyle Türk sineması seyircisine çok şey kattı Ahu Tuğba. Sevenlerinin başı sağ olsun...

Yeşilçam'daki kendine has duruşu, dobralığı ve güzelliğiyle Türk sineması seyircisine çok şey kattı Ahu Tuğba. Sevenlerinin başı sağ olsun...

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