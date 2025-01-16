Ahtapotlar Nasıl Oluyor da 8 Kollarının 8'ini de Kusursuz Bir Şekilde Kontrol Edebiliyor?

Ahtapotların 8 kollarını aynı anda ve kusursuzca kontrol edebilmeleri tam bir gizem gibi geliyor, değil mi? Üstelik bu kollar tat alabiliyor, koku alabiliyor ve bağımsız hareket edebiliyor. Daha da ilginci, her bir kolun kendi sinir sistemi var ve bu sistem beyninden bile karmaşık! Bilim insanları, olağanüstü yeteneğin sırrını çözmek için “suckeroptopy” adı verilen bir sinir haritasını keşfetti. Gelin bakalım...