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Ağlayan mısın Yoksa Ağlatan mı?

Ağlayan mısın Yoksa Ağlatan mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.02.2024 - 13:01

Sen sık sık ağlıyor musun? Yoksa haberin olmasa bile, sık sık ağlatıyor musun?

Haydi öğrenelim!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını.

3. Önce geçmişe gidelim: Tom ve Jerry'de kimi daha çok seviyordun?

4. Peki senin için hangisi önceliklidir?

5. Seni en çok ne üzer?

5. Seni en çok ne üzer?
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6. İnsanlara güvenmek senin için kolay mı?

7. İnsanlar hakkında ilk düşündüğün şeyler doğru çıkar mı?

8. Son olarak burç grubunu seçer misin?

8. Son olarak burç grubunu seçer misin?

Sen ağlayansın :(

Sen ağlayansın :(

Ağlaya, ağlaya kalmamış gözlerinde yaş...Kim bilir kaç kadeh kırılmış şu minnoş gönlünde! Verdiğin cevaplardan görüyoruz ki sen ağlayan taraftasın. Dur hemen ağlama! Asıl seni ağlatanlar ağlasın bu sefer. Senin o minnoş kalbini kim kırmaya cesaret edebildiyse kim senin gibi eşsiz bir insanı üzmeyi göze alabildiyse onlar ağlasın. Sen bugüne kadar gördüğümüz en duygusal, en narin, en düşünceli insanlardan birisisin. Başkalarını mutlu etmek için kendi mutluluğunu hiçe sayar, kendinden taviz verirsin. Haliyle işin sonunda üzülen sen olursun. Bir kez daha olmayacak, bu sefer üzülmeyeceğim dersin ama yine de kıyamazsın sen. Ah keşke herkes senin gibi duyarlı, düşünceli olsa da daha fazla kadeh kırılmasa şu gönlümüzde.

Sen ağlatansın!

Sen hiç de kolay lokma değilsin! Önüne çıkana acımaz, seni mutsuz etmeye çalışanı ise hiç kafana takmazsın. Sen bu küçük işlere kafa yoracak kadar boş bir insan değilsin bir kere. O taraklarda bezin olmaz senin. Sen, kendi yolunda giden pek tabii yoluna çıkana da haddini bildiren bir insansın. Sonuçta herkesin bir hayatı var değil mi? Sen hayatını dolu dolu yaşamaya çalışıyor, gözyaşlarına, üzüntüye, kırgınlığa da yer vermiyorsun. Sen oldukça güçlü bir karaktersin bir kere. Kimse senin karşına çıkmayı göze alamaz! Sen biraz da yönetmeyi seven, büyük sorumlulukları gözüne kestiren ve aklına koyduğunu yapan bir insansın. Senden korkulur vallahi!

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