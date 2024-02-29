Ağlayan mısın Yoksa Ağlatan mı?

Ağlaya, ağlaya kalmamış gözlerinde yaş...Kim bilir kaç kadeh kırılmış şu minnoş gönlünde! Verdiğin cevaplardan görüyoruz ki sen ağlayan taraftasın. Dur hemen ağlama! Asıl seni ağlatanlar ağlasın bu sefer. Senin o minnoş kalbini kim kırmaya cesaret edebildiyse kim senin gibi eşsiz bir insanı üzmeyi göze alabildiyse onlar ağlasın. Sen bugüne kadar gördüğümüz en duygusal, en narin, en düşünceli insanlardan birisisin. Başkalarını mutlu etmek için kendi mutluluğunu hiçe sayar, kendinden taviz verirsin. Haliyle işin sonunda üzülen sen olursun. Bir kez daha olmayacak, bu sefer üzülmeyeceğim dersin ama yine de kıyamazsın sen. Ah keşke herkes senin gibi duyarlı, düşünceli olsa da daha fazla kadeh kırılmasa şu gönlümüzde.