Ağlayan mısın Yoksa Ağlatan mı?
Ağlayan mısın Yoksa Ağlatan mı?
Sen sık sık ağlıyor musun? Yoksa haberin olmasa bile, sık sık ağlatıyor musun?
Haydi öğrenelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını.
3. Önce geçmişe gidelim: Tom ve Jerry'de kimi daha çok seviyordun?
4. Peki senin için hangisi önceliklidir?
5. Seni en çok ne üzer?
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6. İnsanlara güvenmek senin için kolay mı?
7. İnsanlar hakkında ilk düşündüğün şeyler doğru çıkar mı?
8. Son olarak burç grubunu seçer misin?
Sen ağlayansın :(
Sen ağlatansın!
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