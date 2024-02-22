Sen Bu Dünyadan mısın?
Sen Bu Dünyadan mısın?
Hiç kendini bu dünyaya yabancı hissettiğin oldu mu? Belki de gerçekten öylesindir!
Sen bu dünyadan mısın?
Haydi test çöz, öğren!
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1. Öncelikle yaşını öğrenelim!
2. Kendini nasıl tanımlarsın?
3. Sence insanlar da seni bu şekilde tanımlar mı?
4. Ne sıklıkta rüya görüyorsun?
5. Peki rüyalarını hatırlar mısın?
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6. Peki dejavu oluyor musun?
7. Kendini bu dünyaya ait hissetmediğin, insanların seni anlamadığını düşündüğün anlar oluyor mu?
8. Bu görsellerden hangisi seni rahatsız ediyor?
9. Küçükken bunlardan hangisi olmak istiyordun?
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