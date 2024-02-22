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Sen Bu Dünyadan mısın?

Sen Bu Dünyadan mısın?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.02.2024 - 15:01

Hiç kendini bu dünyaya yabancı hissettiğin oldu mu? Belki de gerçekten öylesindir! 

Sen bu dünyadan mısın?

Haydi test çöz, öğren!

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1. Öncelikle yaşını öğrenelim!

2. Kendini nasıl tanımlarsın?

3. Sence insanlar da seni bu şekilde tanımlar mı?

4. Ne sıklıkta rüya görüyorsun?

5. Peki rüyalarını hatırlar mısın?

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6. Peki dejavu oluyor musun?

7. Kendini bu dünyaya ait hissetmediğin, insanların seni anlamadığını düşündüğün anlar oluyor mu?

8. Bu görsellerden hangisi seni rahatsız ediyor?

9. Küçükken bunlardan hangisi olmak istiyordun?

9. Küçükken bunlardan hangisi olmak istiyordun?
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Merhaba uzaylı!

Görüyoruz ki sen bu dünyaya ait değilsin. Hadi itiraf et, sen bunu zaten biliyordun değil mi? Dünyadaki bu yaşama bir türlü ayak uyduramamıştın. Sizin oraların hasretiyle yanıp tutuşuyordun. Sen bizim tanıdığımız insanlardan oldukça farklısın. Hayata bakış açın, duyguların, düşüncelerin bir insana benzemiyor. Bundandır ki etrafındaki insanların seni anlamadığını sık sık düşünüyorsun. 'Hani geçmişti bu ergenlik?' diyorsun ya, seninki ergenlik değil işte. Bu duygular senin uzaylı hamurunda var. Sen bizden biri değilsin, bir hayli farklısın...

Tüm bu gerçekleri bir test sonucunda öğrendiğin için üzgünüz. Kim bilir? Belki de bu testi çözmenin bir amacı vardı!

Testi geçtin, sen bu dünyadansın!

Oh be! Sonunda testi geçip insan olduğunu kanıtlayan birisi çıktı karşımıza. Görüyoruz ki sen etinle kemiğinle bu dünyaya aitsin. Tamamen insansın, doğalsın, bizdensin...Zaten sana şöyle bir bakınca, bunu anlamamak için aptal olmak gerekir. Öyle ki sen, insanların atası bile olabilirsin! Senin gizlin saklın yok, olduğun, hissettiğin, davrandığın gibi bir insansın. Bu yüzden seni sevenler olduğu kadar sevmeyenler de çok. Ee, kaç tane harbi insan kaldı ki şu dünyada? Eğer sen de mükemmel bir insan taklidi yapan uzaylı değilsen, gerçekten mükemmel bir insansın! Tanıştığımıza memnun olduk, dünyalı.

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