Sen bu dünyadan mısın?

Görüyoruz ki sen bu dünyaya ait değilsin. Hadi itiraf et, sen bunu zaten biliyordun değil mi? Dünyadaki bu yaşama bir türlü ayak uyduramamıştın. Sizin oraların hasretiyle yanıp tutuşuyordun. Sen bizim tanıdığımız insanlardan oldukça farklısın. Hayata bakış açın, duyguların, düşüncelerin bir insana benzemiyor. Bundandır ki etrafındaki insanların seni anlamadığını sık sık düşünüyorsun. 'Hani geçmişti bu ergenlik?' diyorsun ya, seninki ergenlik değil işte. Bu duygular senin uzaylı hamurunda var. Sen bizden biri değilsin, bir hayli farklısın...

Tüm bu gerçekleri bir test sonucunda öğrendiğin için üzgünüz. Kim bilir? Belki de bu testi çözmenin bir amacı vardı!