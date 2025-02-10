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Afyon’da Fabrika Yangını: Müdahale İçin Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Afyon’da Fabrika Yangını: Müdahale İçin Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Afyonkarahisar
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.02.2025 - 21:33 Son Güncelleme: 10.02.2025 - 21:44

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan fabrikanın orman ürünleri işleyen bir işletme olduğu belirtiliyor. Ekiplerin söndürmeye çalıştığı alevlerin bitişikteki fabrikaya da sıçradığı öğrenildi. 

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Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasına ait depoda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasına ait depoda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 26 itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 4 TOMA ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 26 itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 4 TOMA ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Bitişikteki bir fabrikaya da sıçrayan yangının söndürülmesi için ekipler yoğun şekilde çalışma başlattı. Kolluk kuvvetleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bitişikteki bir fabrikaya da sıçrayan yangının söndürülmesi için ekipler yoğun şekilde çalışma başlattı. Kolluk kuvvetleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İlk belirlemelere göre yangında dumandan etkilenen veya yaralanan olmadığı öğrenildi

İlk belirlemelere göre yangında dumandan etkilenen veya yaralanan olmadığı öğrenildi

Yangından ilk görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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