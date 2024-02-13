Afra Saraçoğlu, Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı! 13 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Afra Saraçoğlu, Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı! 13 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Melike Şahin:
2. Hazal Kaya'dan nostaljik paylaşım geldi.
3. Uraz Kaygılaroğlu ve kızı Ada:
4. Meriç Aral:
5. Afra Saraçoğlu, binbir halini paylaştı.
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6. Hande Doğandemir:
7. Aslı Kızmaz, geleceği bozmayarak ayna paylaşımı yaptı.
8. Aras Bulut İynemli:
9. Sefo'dan kayak paylaşımı...
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