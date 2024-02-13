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Afra Saraçoğlu, Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı! 13 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Afra Saraçoğlu, Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı! 13 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
13.02.2024 - 20:37

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Melike Şahin:

2. Hazal Kaya'dan nostaljik paylaşım geldi.

2. Hazal Kaya'dan nostaljik paylaşım geldi.

3. Uraz Kaygılaroğlu ve kızı Ada:

4. Meriç Aral:

5. Afra Saraçoğlu, binbir halini paylaştı.

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6. Hande Doğandemir:

7. Aslı Kızmaz, geleceği bozmayarak ayna paylaşımı yaptı.

7. Aslı Kızmaz, geleceği bozmayarak ayna paylaşımı yaptı.

8. Aras Bulut İynemli:

8. Aras Bulut İynemli:

9. Sefo'dan kayak paylaşımı...

9. Sefo'dan kayak paylaşımı...

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