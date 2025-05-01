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AFAD Duyurdu: Kütahya’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD Duyurdu: Kütahya’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kütahya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.05.2025 - 15:00

AFAD, Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD’ın paylaşımlarına göre aynı bölgede 28 Nisan’dan beri en büyüğü 3.9 olan 6 deprem daha yaşandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak paylaştı.

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AFAD, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 14.38’de ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, aynı bölgede 28 Nisan’dan beri yaşanan 7’nci deprem oldu.

AFAD’ın paylaşımı 👇

AFAD’ın paylaşımı 👇
twitter.com

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak paylaştı. 👇

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak paylaştı. 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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