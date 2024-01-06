AFAD Duyurdu: İzmir’de Korkutan Deprem
AFAD Duyurdu: İzmir’de Korkutan Deprem
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, İzmir’de bulunan fay hatlarının henüz enerjisini boşaltmadığı konusunda uyarmıştı.
Bugün saat 14.53’te İzmir’in Aliağa ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, birçok ilçeden de hissedildi.
AFAD, henüz depremle ilgili olumsuz bir durum açıklamasında bulunmadı.
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Son zamanlarda üst üste her yerde olması ürkütüyor..
Geliyor gelmekte olan... Sanki güç topluyor ufak şiddetli depremler yapıp idman yapıyorcasına marmarayı saklamaya hazırlanıyor...
İzmirdeyim hissetmedim depremi
Yerin sağlam demekki