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AFAD Duyurdu: İzmir’de Korkutan Deprem

AFAD Duyurdu: İzmir’de Korkutan Deprem

Deprem İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.01.2024 - 15:16

AFAD, İzmir’i Aliağa ilçesi açıklarında Çandarlı Körfezi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, İzmir’in birçok ilçesinde de hissedildi.

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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, İzmir’de bulunan fay hatlarının henüz enerjisini boşaltmadığı konusunda uyarmıştı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, İzmir’de bulunan fay hatlarının henüz enerjisini boşaltmadığı konusunda uyarmıştı.

Bugün saat 14.53’te İzmir’in Aliağa ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bugün saat 14.53’te İzmir’in Aliağa ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, birçok ilçeden de hissedildi.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, birçok ilçeden de hissedildi.

AFAD, henüz depremle ilgili olumsuz bir durum açıklamasında bulunmadı.

AFAD, henüz depremle ilgili olumsuz bir durum açıklamasında bulunmadı.

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Nuray

Son zamanlarda üst üste her yerde olması ürkütüyor..

Shane Diesel

Geliyor gelmekte olan... Sanki güç topluyor ufak şiddetli depremler yapıp idman yapıyorcasına marmarayı saklamaya hazırlanıyor...

Elifturta

İzmirdeyim hissetmedim depremi

Shane Diesel

Yerin sağlam demekki