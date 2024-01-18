Adnan Oktar'a Yardım Eden Hakim ve Savcılar Olduğu Ortaya Çıktı: Yargılanacaklar!
Adnan Oktar'a Yardım Eden Hakim ve Savcılar Olduğu Ortaya Çıktı: Yargılanacaklar!
Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yapılan yargılama aşamasında, örgüte yardım ettiği belirlenen hakim ve savcılar hakkında soruşturma açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hakim ve Savcılar Kurulu'nın (HSK) yargı mensupları hakkında yaptığı soruşturmayı Cumhuriyet'teki köşesine taşıyan gazeteci Barış Terkoğlu şunları yazdı: 👇
"Soruşturma yapılan yargı mensuplarının ve yakınlarının malvarlıkları incelenmiş. Telefon kayıtlarına bakılmış. Oktar’ı kurtaran kararı veren üç hakimin yanı sıra, işin içinde olduğu düşünülen eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Ö. Y., eski İstanbul Başsavcısı H.S. ve oğlu avukat A. S., savcı A.P., avukat C.Ö. hakkında soruşturma yapmış."
Tekelioğlu, HSK raporunda, yargı mensuplarının yaptığı usulsüzlüklere ilişkin kısımlardan bazı bölümler ise şöyle aktardı: 👇
"Küçücük kızların ifadeleri tek tek incelenmiş, anal ve oral yolla başlayan toplu tecavüz eylemlerine "rızası var" kararı vermek için, hakimlerin cımbızlama yaptığı, dosyada olmayan delilleri kullandığı görülmüş. Öyle ki itirafçıların kabul ettiği suçları bile yok sayılmış. En önemlisi, tam da karar sürecinde, sözü edilen yargı mensuplarının, kendileri ve yakınları üzerinden, olağandışı zenginleştikleri tespit edilmiş."
Barış Tekelioğlu ayrıca tüm bunlara rağmen bazı yargı mensuplarının hala görevi başında olduğunu da belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2022'de Adnan Oktar'a "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplam 8 bin 658 yıl hapis cezası vermişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda