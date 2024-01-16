8 bin 658 Yıl Hapis Ceza Almıştı: Adnan Oktar Davasında Yeni Gelişme
8 bin 658 Yıl Hapis Ceza Almıştı: Adnan Oktar Davasında Yeni Gelişme
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasına ilişkin aralarında 8 bin 658'er yıl hapse çarptırılan 14 sanığın da olduğu 215 sanık hakkındaki hükümlerin onanmasını talep etti.
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Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik davada 72'si tutuklu 215 sanık var. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2022'de davayla ilgili kararını açıklamıştı.
Mahkeme, Adnan Oktar'a "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplam 891 yıl hapis cezası vermişti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayla ilgili tebliğnamesini, Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderdi.
Tebliğnamede, aralarında Oktar'ın da aralarında olduğu 14 sanık hakkındaki 8 bin 658'er yıl hapis cezaları ile diğer sanıklar hakkındaki hükümlerin onanması istendi.
Daire, dosyanın temyiz incelemesini tamamladıktan sonra davaya ilişkin nihai kararı verecek.
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Tek temennim. günün birinde bu sapık örgüte göz yummuş ve yardım etmiş kim varsa acılar içerisinde gebermesine şahit olmak.