Adeta Yazlıktaymışsın Gibi Hissettirecek 12 Yaz Şarkısı
Adeta Yazlıktaymışsın Gibi Hissettirecek 12 Yaz Şarkısı
Yaz mevsiminin o tatlı esintisini ve deniz kokusunu özleyenler burada mı? Şehirde kalmak zorunda olsak da, ruhumuzu yaz tatiline çıkaracak harika şarkılar işte burada! 🌊☀️🐚
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1. Güneye Giderken
2. Sertab Erener - Kumsalda
3. Hande Yener - Aşkın Ateşi
4. Sezen Aksu - İzmir'in Kızları (Official Audio)
5. Yaşar - Ebruli
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6. Mustafa Sandal - Pazara Kadar
7. Deeperise - Raf ft. Jabbar (Official Video)
8. Edis - Martılar (Official Video)
9. KÖFN - ZAR ZOR (Official Lyric Video)
10. Ece Mumay - Peri
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