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Adeta Yazlıktaymışsın Gibi Hissettirecek 12 Yaz Şarkısı

etiket Adeta Yazlıktaymışsın Gibi Hissettirecek 12 Yaz Şarkısı

ceren
ceren - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 11:46

Yaz mevsiminin o tatlı esintisini ve deniz kokusunu özleyenler burada mı? Şehirde kalmak zorunda olsak da, ruhumuzu yaz tatiline çıkaracak harika şarkılar işte burada! 🌊☀️🐚

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1. Güneye Giderken

2. Sertab Erener - Kumsalda

3. Hande Yener - Aşkın Ateşi

4. Sezen Aksu - İzmir'in Kızları (Official Audio)

5. Yaşar - Ebruli

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6. Mustafa Sandal - Pazara Kadar

7. Deeperise - Raf ft. Jabbar (Official Video)

8. Edis - Martılar (Official Video)

9. KÖFN - ZAR ZOR (Official Lyric Video)

10. Ece Mumay - Peri

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11. Mirkelam - Her Gece

12. Yalın - Yeniden

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